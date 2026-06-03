经济

越南迎来成为亚洲领先高价值制造中心的机遇

6月3日，越南北欧商会（NordCham Vietnam）与有关单位在胡志明市联合举办题为“北欧商业：2030年的越南——通过北欧实践与伙伴关系实现工业升级”的研讨会。

“北欧商业：2030年的越南——通过北欧实践与伙伴关系实现工业升级”的研讨会。图自越通社
“北欧商业：2030年的越南——通过北欧实践与伙伴关系实现工业升级”的研讨会。图自越通社

越通社胡志明市——6月3日，越南北欧商会（NordCham Việt Nam）与有关单位在胡志明市联合举办题为“北欧商业：2030年的越南——通过北欧实践与伙伴关系实现工业升级”的研讨会。

越南北欧商会副主席西沃特·斯卡恩（Sivert Skarn）表示，越南在过去三十年中取得了巨大进步，成为亚洲最具活力和出口导向型的经济体之一。目前，越南正处于成为世界领先制造中心的门槛上，同时正将自身定位为亚洲领先的高价值制造中心之一。然而，越南也面临着来自马来西亚、印度尼西亚和印度等国的竞争挑战。

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越南北欧商会副主席西沃特·斯卡恩（Sivert Skarn）发表讲话。图自越通社

斯卡恩进一步分析指出，在朝向2030年战略目标迈进时，越南还面临如何继续在全球价值链中向上攀升的难题。这一背景要求越南未来的竞争力不仅仅是维持传统优势，还必须持续升级基础设施、能源体系、法律框架和工业能力。

在下一阶段，越南应从利用成本优势转向通过提供可靠基础设施、稳定能源供应、更强的本土能力以及，尤其是，一致的法律执行力来参与竞争。

从企业角度看，潘多拉越南工厂副总裁迈克尔·辛克·延森（Michael Zinck Jensen）评价说，市场正从基于成本的投资转向基于能力、质量、ESG（环境、社会、治理）和精益管理的投资。因为越南不仅是世界工厂，更是进入东盟市场的门户。

丹麦驻越南大使馆商务参赞兼贸易与经济外交主管拉塞·佩德森·赫约特肖伊（Lasse Pedersen Hjortshøj）则表示，丹麦企业已不再将越南仅仅视为传统的采购点或基本生产基地。越南正日益被视为一个独立的战略市场，以及在亚洲更广泛供应链中的重要区域中心。

赫约特肖伊表示，这一转变最明显的例证之一便是可持续发展领域。越来越多的丹麦、北欧企业以及越南供应商正共同努力遵守企业社会责任。越南在发展可再生能源方面拥有诸多有利条件，北欧企业看到了与越南政府长期愿景紧密对接开展合作的众多机会。（完）

越通社
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