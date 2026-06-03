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印尼学者：越南在地区及国际事务中的作用日益凸显

越共中央总书记、国家主席苏林上周在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲受到了区域内众多学者的关注和高度评价。

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉马拉·安贾亚接受越通社记者采访。图自越通社
印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉马拉·安贾亚接受越通社记者采访。图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林上周在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲受到了区域内众多学者的关注和高度评价。

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉马拉·安贾亚(Veeramalla Anjaiah)认为，苏林在这场对地区及全球安全议题具有特殊意义的重要论坛上发表的演讲中已直面国际秩序危机、发展模式危机以及战略互信危机等世界当前面临的各种重大挑战。

这位印尼学者认为，苏林的演讲准确反映了当前世界的现实状况，即多个地区紧张局势和冲突正在持续加剧。在此背景下，苏林强调应在规则框架内妥善管控分歧，使竞争保持在有边界、有责任、可预期的范围内，这一核心理念具有十分重要的意义。

安贾亚特别高度评价越南提出的各项倡议，包括拓展各类磋商与沟通渠道，建立灵活的中介机制，设立事故应急通讯联络小组，建立促进军队、安全、执法部门、学者、企业界和社会组织之间互信的半官方论坛及相关倡议。在他看来，这些举措有助于构建可信赖的“外交出路”，从而防止紧张局势升级为对抗与冲突的恶性循环。

关于东盟的作用，安贾亚表示，苏林关于“东盟核心作用并非自然而然形成，也不会自动维持”的看法是完全正确的。他同时也对苏林关于包容性必须与实际效果相结合，对话必须转化为具体行动，共识必须能够帮助地区在面对共同问题时作出及时有效回应的观点表示赞同。

在评价演讲中强调的对话、合作与尊重国际法等理念时，这位印尼学者认为，在大国战略竞争日益加剧的背景下，这些原则具有尤为重要的意义。

安贾亚对越南就筑牢战略互信根基、降低冲突风险方面的立场作出评估时指出，这正是对越南未来发展具有战略意义的重大支柱。他表示，维护和平与稳定是越南实现包括到2045年成为发达国家在内的各项长期发展目标的先决条件。

安贾亚表示，越南关于加强对话、树立互信以及尊重国际法的建议可为东南亚和亚太地区构建更加全面、稳定、可持续的地区架构作出积极贡献。

安贾亚强调，在世界快速变化的背景下，苏林所阐述的内容体现出越南地位和重要性的不断提升。他指出，越南目前已与多个重要国家建立全面战略伙伴关系，保持较高经济增长速度，持续吸引外国投资，并不断扩大国际贸易规模。

他强调，越南正逐渐成为国际游客青睐的目的地，同时与周边国家保持着友好关系。越中经贸合作继续保持强劲增长势头。而美国目前仍是越南最重要的贸易伙伴之一。

安贾亚认为，越南在与各大国保持平衡关系的同时，坚定奉行和平、合作与发展的外交政策，这显著提升了越南在国际舞台上的战略地位。苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲充分体现了越南在地区及全球事务中日益凸显的作用和不断提升的影响力。（完）

越通社
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