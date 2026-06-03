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加强越南与安哥拉之间的务实合作

6月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。

越南政府总理黎明兴会见正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。图自越通社

越通社河内——6月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。

黎明兴欢迎泰特·安东尼奥部长首次对越南进行正式访问，他高度评价安哥拉在非洲的地位、作用和影响力；强调55年前安哥拉领导人、安哥拉人民解放运动主席阿戈什蒂纽·内图访问越南的历史意义；并重申越南始终珍视两党、两国之间的传统、兄弟般的、亲密的同志情谊。

黎明兴对近期双边关系的积极发展感到高兴，他建议两国继续加强高层及两国各部委、地方之间的代表团互访，交流发展经验，推动两个执政党之间的合作，并在多边论坛上密切协调与相互支持。

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双方会见现场。图自越通社

黎明兴祝贺安哥拉刚刚成功担任2025年非洲联盟轮值主席国，并希望安哥拉成为促进越南与非洲联盟之间务实合作的桥梁，并表示越南愿成为促进安哥拉与东盟合作的桥梁。

关于双边经济合作，黎明兴建议安哥拉政府继续关心、支持并为越南国家能源工业集团以及越南其他企业在安哥拉投资经营创造条件。黎明兴希望双方配合推动并尽早完成谈判，签署贸易-投资领域的重要文件，如《鼓励和保护投资协定》和《避免双重征税协定》，为促进合作、实现进出口商品结构多样化以及研究重启教育、医疗、农业等领域的传统合作项目奠定基础。

黎明兴还建议安哥拉政府继续关心并为在安哥拉的越南企业和社群稳定生活和工作创造便利条件，为两国的发展作出切实贡献。

安哥拉外交部长泰特·安东尼奥衷心感谢黎明兴拨冗接见，他高度评价越南令人印象的发展成就；感谢越南在安哥拉人民反抗殖民主义、争取民族解放的斗争时期提供的宝贵帮助，并希望越南在安哥拉新的发展阶段继续并肩同行，推动在农业、矿产开采与加工等领域的全面合作。

安哥拉外长对黎明兴提出的双边合作方向表示高度赞同，并重申两国外交部将密切配合，推动两国高层领导人在未来期间的互访。（完）

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越通社
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