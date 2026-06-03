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促进越菲防务合作备忘录落地见效

6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。

会见现场。图自人民军报
会见现场。图自人民军报

越通社河内——6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。

会见中，潘文江大将高度评价菲律宾武装部队总参谋长此次访越的重要意义。此次访问是在两国借越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对菲律宾进行国事访问之机，将双边关系提升为增强型战略伙伴关系，以及两国国防部刚刚签署双边防务合作谅解备忘录的背景下进行的。此访体现了两国军队积极主动落实两国高层领导人关于军事国防合作共识的努力，也是对越菲建交50周年的积极献礼。

潘文江大将对两国日益广泛深入的良好合作成果，特别是在政治外交、国防、安全、经贸以及在各多边论坛上的协调与相互支持表示高兴。他相信菲律宾将圆满履行2026年东盟轮值主席国职责。同时，潘文江大将祝贺菲律宾武装力量成功举办今年以来的多项东盟军事防务会议，为东盟的团结和中心地位做出了重要贡献。

罗密欧·布劳纳大将向潘文江大将通报了此前与越共中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的会谈结果。罗密欧·布劳纳大将强调，两国签署防务合作备忘录是进一步加强两国防务合作关系的重要基础。

潘文江大将高度评价双方代表团的会谈成果，同时建议双方今后继续密切配合，全面有效落实双方高层共识，并切实执行刚签署的防务合作备忘录；重申越南国防部始终为两国军队继续加强合作创造最便利的条件。（完）

越通社
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