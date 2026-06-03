越南政府例行记者会：打击知识产权侵权高峰行动首月成效显著



越通社河内——在6月3日下午举行的政府例行记者会上，越南公安部代表通报了落实政府总理关于打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知所取得的成果。



营造有序、法纪严明的社会环境



在回答关于落实政府总理2026年5月5日签发的第38/CĐ-TTg号通知情况的提问时，公安部办公厅主任、公安部发言人阮国瓒少将强调，发现、打击和查处知识产权侵权行为是公安力量的常态化任务。



越南公安部长已签发文件，在全国公安系统开展专项高峰行动，集中打击、查处知识产权侵权行为。此次高峰行动持续三个月。



关于高峰行动实施首月的初步成果，阮国瓒少将表示，公安力量已积极建言完善相关法律法规，以加强对知识产权侵权行为的打击力度。

阮国瓒也介绍了过去一个月高峰行动期间取得的重大成果。首先是协调各电信服务提供商封禁侵权网站。在过去一个月中，已阻止了194个此类网站，其中8个为播放电影的网站，27个为侵犯工业产权的销售假冒商品网站，以及159个涉嫌侵犯知识产权并非法直播足球赛事的网站。



全国公安力量已对已对涉及98名嫌疑人的56起案件立案侦查；同时，加强对违法行为的行政处罚力度。经过近一个月的高峰行动，已对约216人作出行政处罚，罚款总额超过8.5亿越盾。



严惩利用人工智能和深度伪造技术实施犯罪的行为



在回答关于利用人工智能技术进行诈骗、违法犯罪现状的问题时，阮国瓒少将认为，技术正以极快速度发展，带来了前所未有的机遇和利益，但同时也伴随着挑战，为违法犯罪活动提供新的实施环境和作案工具。



阮国瓒少将表示，公安部已从早期、从远处进行识别，并坚决组织部署了预防和打击工作；其中，重点聚焦完善法律体系等解决方案。特别是，近期公安部已参与建言，协助制定了《个人数据保护法》、《网络安全法（修正案）》；目前正在起草关于在网络安全和个人数据保护领域行政违法行为处罚的法令。（完）