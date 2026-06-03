经济

TikTok关注越南物流与数字金融投资

据越南财政部消息，6月3日，财政部副部长高英俊在河内会见了TikTok越南领导层，就发展数字生态系统与越南合作、投资机遇进行讨论。

会见现场。图自thoibaotaichinhvietnam.vn.jpg
会见现场。图自thoibaotaichinhvietnam.vn.jpg

越通社河内——据越南财政部消息，6月3日，财政部副部长高英俊在河内会见了TikTok越南领导层，就与越南在发展数字生态系统的合作、投资机遇进行讨论。

TikTok越南总经理阮林青在会见中表示，该企业正关注投资于越南物流、数字金融及金融中心相关的若干项目。

高英俊副部长高度评价TikTok的快速发展以及该平台对越南数字经济发展的贡献。

越南财政部表示，越南正步入以科技、创新和数字化转型为基础、以快速可持续发展为目标的新发展阶段。政府正继续完善体制，改善投资营商环境，以吸引高质量资本投向数字技术、人工智能、大数据、数据中心、电子商务等领域。

高英俊强调：“越南具备成为地区重要创新和数字经济中心的诸多优势。凭借超过1亿人口的市场规模、年轻的劳动力队伍、快速的技术接轨能力以及稳定的政治社会环境，越南正为国际科技企业长期投资和发展带来众多机遇。”

阮林青表示，TikTok进入越南约7年，现已成为对数字生态系统具有重大影响力的数字平台之一。“目前，越南用户每天在该平台上观看视频的时间约达1亿小时。”

TikTok目前服务于约50万家广告客户；同时，支持约50万家商户在TikTok Shop电商平台上经营。TikTok的生态系统还吸引了约600万名内容创作者参与在该平台创作并增加收入。

阮林青表示，在管理机构特别是胡志明市政府的支持下，TikTok正逐步将其若干活动从跨境模式转变为在越南境内的本土企业模式。该企业也正关注投资于越南物流、数字金融及金融中心相关的若干项目。

高英俊强调：“财政部始终与企业界，包括国际科技企业和数字平台企业同行，旨在构建透明、现代、便利的投资营商环境，为促进越南数字经济和创新发展作出贡献。”（完）

越通社
#越南财政部 #副部长高英俊 #TikTok越南 #数字生态系统 河内市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

去年在四大平台上有营收的卖家总数同比下降了5.6%。图自越通社

电商平台提高费用：负担压在卖家肩上

据数据聚合与挖掘平台 Metric 的快速报告显示，在虾皮（Shopee）、抖音小店（TikTok Shop）、来赞达（Lazada） 和 Tiki四大电商平台上仍在运营的卖家数量仅剩60.2万多家，同比减少超过7%，相当于近4.8万名卖家在短短一年内退出市场。

河内顶级奢华街区——场钱街的越南品牌推广空间。图自越通社

河内顶级奢华街区——场钱街的越南品牌推广空间

由越南工贸部国内市场管理与开发局承办的“越南商品推介、展示与直播带货空间”将于2026年2月5日在河内市还剑坊场钱街62号开幕。该空间由TikTok越南和越南国家支付股份公司（Napas）协办，旨在打造一个推广越南品牌、与消费者对接并推广品质优越越南产品的目的地。

越南服饰节“百花步行”绽放文化遗产之美。图自西贡解放报

做好网络空间的对外文化传播

越南形象在网络空间，尤其是通过国际游客的真实体验视频日益得到广泛传播。在优兔（YouTube）、抖音（TikTok）、照片墙（Instagram）或播客（podcast）等平台上，外国游客关于越南生活的创意内容正在成为一种趋势，播放量以数十亿次计。

更多

出口是越南经济增长的重要因素之一。图自越通社

越南经济在全球不确定性中逆势加速

法国经济财政部经济机构6月2日发布的报告指出，在全球贸易萎缩、地缘政治冲突延长以及供应链持续面临诸多挑战的背景下，越南展现出强大的韧性和保持强劲增长势头的能力。报告指出，越南宏观经济大局保持稳定，通胀率控制在3.3%左右，公债水平较低，基本预算平衡得到保障。这被视为越南最突出的成就之一。

在胡志明市新福坊的盖梅港口系统所属的盖梅林克国际港口上作业的集装箱卡车。图自越通社

外国专家：东盟韧性增长的亮点

根据各大金融机构和国际组织的评估，尽管全球地缘政治局势复杂多变，越南经济正日益确立其在全球供应链中的战略地位，并成为东盟地区最具韧性增长的亮点。

附图。图自法新社/越通社

小米越南公司因侵犯消费者权益被处罚

据越南国家竞争委员会消息，该委员会5月7日发布了第123号行政处罚决定，对小米越南有限责任公司（企业代码：0315464460）处以2.9亿越盾（折合人民币76315元）的罚款，原因是该公司实施了3项违反消费者权益保护规定的行为。

2026年5月越南CPI指数环比上涨0.29%。图自越通社

2026年5月越南CPI指数环比上涨0.29%

与上月相比，2026年5月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.29%。在11大类主要商品和服务中，有10类价格上涨，仅餐饮及餐饮服务类价格指数出现下降。

宁平省福山工业园的 MCNEX VINA Co., Ltd.工厂对电子元件质量进行检查。图自越通社

今年前5个月越南吸引FDI总额增长近35%

据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。

守添半岛是越南国际金融中心的核心区域。图自越通社

新加坡大华银行研究参与越南国际金融中心的可能性

近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

活动现场 图自越通社

借助亚马逊出口为越南品牌走向全球创造机遇

跨境电子商务正成为越南企业新的增长引擎，不仅助力扩大出口，也为企业直面全球消费者、打造自有品牌提供了重要契机。这一观点是在6月2日于胡志明市举行的2026年电子商务出口大会上提出的。本次大会由亚马逊全球开店越南主办，主题为“准备起飞——全球增长”。

同奈橡胶总公司的平禄橡胶工人正在收割橡胶乳胶。

国际胶价飙升 越南企业期待丰厚回报

专家认为，在地缘政治紧张和供应压力正使橡胶市场进入自2017年以来最强劲的涨价周期的背景下，越南国内橡胶出口企业需要主动拓展市场，并加强对可持续发展各项标准的控制。

在清化省宜山坊宜山国际港口的出口货物装卸活动。图自越通社

南美敞开大门：越南企业如何占领市场？

在越南企业大力推动出口市场多元化的背景下，南美正崛起为一个潜力巨大的地区。然而，地理距离、物流成本、技术壁垒以及绿色消费趋势正在对希望可持续扩大市场份额的越南企业提出新要求。

越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社

越南榴莲打开更多新大门

预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。