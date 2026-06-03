Multimedia

视频

政府总理黎明兴：集中破解瓶颈，推动增长，力争实现两位数增长目标

6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施。

会议报告显示，今年前5个月，越南经济社会发展继续取得积极成果。宏观经济基本保持稳定，通胀得到有效控制。前5个月居民消费价格指数平均上涨4.31%，接近全年约4.5%的通胀控制目标。国家财政预算收入预计达到1340万亿越盾，完成全年预算的53%，同比增长15.3%。

关于下一阶段重点任务，黎明兴指出，完善体制机制仍是突破性任务。各部委和行业要加强立法工作的纪律和规范，加快解决积压文件问题；加快落实政府关于分级授权、下放权限、削减经营条件和简化行政审批手续的各项决议，为民众和企业营造更加便利的投资经营环境。

在宏观经济调控方面，黎明兴要求越南国家银行灵活实施货币政策，合理控制信贷增长，保持利率和汇率稳定，确保银行体系流动性。

黎明兴特别强调，要加快公共投资资金拨付进度。各部委、行业和地方必须集中解决征地拆迁、建筑材料供应和投资手续等方面的障碍，加强施工现场检查，及时处理出现的问题；坚决调整资金安排，并更换能力不足、工作拖沓、影响国家重点项目进度的投资主体、项目管理机构及相关干部。

在行业领域方面，工贸部负责保障生产和消费所需电力及成品油供应，加快重点工业和能源项目建设，制定更加主动的出口战略并拓展市场。农业与环境部需完善农业发展规划和政策，推动农产品出口，建设符合标准的原料产区，并有效落实消除欧盟对越南水产品“黄牌警告”的各项措施。

在基础设施建设方面，黎明兴要求加快推进隆城国际机场、嘉平机场、高速公路网络等重点工程以及战略性基础设施项目建设；抓紧筹备北南高速铁路项目、连接中国的铁路线路以及服务于2027年亚太经合组织会议的相关工程。

在科技、创新和数字化转型领域，各部委和行业要加快国家数据库建设与互联互通，推动科技计划资金拨付；实施战略技术和国家战略产品发展计划，加强国家、科研院所、高校与企业之间的合作，培育具有国际竞争力的产品。

黎明兴还要求各部委和行业做好2026年高中毕业考试准备工作，提高人力资源质量；完善药品和医疗设备供应机制；大力发展文化产业和旅游业，进一步吸引国际游客。（完）

越通社
#例行会议 #政府2026年5月例行会议 #经济社会
关注 VietnamPlus

数字化转型

越南—新纪元

相关新闻

河内街头红旗飘扬 千名劳动者展现新时代精神风貌

河内街头红旗飘扬 千名劳动者展现新时代精神风貌

4月28日上午，越南劳动总联合会在河内举行了游行活动，来自各行业领域的1000名工人，劳动者参加。这是纪念“五一”国际劳动节系列活动之一，旨在弘扬越南工人阶级在国家经济社会发展事业中的重要作用和突出贡献。

同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔鸟栖国家公园推进湿地生态复苏

同塔省鸟栖国家公园正积极推进湿地生态系统的可持续“复苏”。科学合理的水文调控被视为关键因素，有助于当地动植物群落逐步恢复与发展。该区域不仅承担着蓄水与调节水源的重要功能，也为地方经济社会的可持续发展提供坚实支撑。

越南近五年来的经济社会发展成就

越南近五年来的经济社会发展成就

在落实党的十三大决议的五年间，越南经济社会发展取得一系列重要成果。这一时期，世界经历诸多重大变动，从新冠疫情冲击、地缘政治冲突，到全球供应链与贸易格局的深刻调整。在此背景下，在越南党的领导下，在国会的协同支持以及政府灵活有效的调控下，越南逐步克服困难，保持宏观经济稳定，持续维持积极的增长势头。

更多

不能让社会物质富裕、精神贫瘠

不能让社会物质富裕、精神贫瘠

6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

壮美群峰赋能旅游发展 莱州打造探险旅游新名片

壮美群峰赋能旅游发展 莱州打造探险旅游新名片

在雄伟的黄连山山脉上，莱州省拥有众多海拔超过2000米的高峰，其中最著名的包括普塔凉峰（Pu Ta Leng）、白木良子峰（Bạch Mộc Lương Tử）、左连山（Tả Liên Sơn）和锯齿峰（Răng Cưa）等。这些山峰构成了极具吸引力的徒步和登山线路。每逢杜鹃花盛开时节，漫山遍野披上红、粉、黄交织的绚丽色彩，为游客带来独特而难忘的户外体验。

确保E10生物汽油质量和消费者权益是重中之重

确保E10生物汽油质量和消费者权益是重中之重

6月2日下午，在关于全国范围内推广E10生物汽油情况的会议上，越南政府常务副总理范家足强调，消费者的权益是重中之重。越南党的主张和国家的政策（包括使用E10生物汽油的主张）都是为了服务人民，为消费者和企业创造最佳条件。

推动越菲经济合作提升到新高度

推动越菲经济合作提升到新高度

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问框架内，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯共同出席在马尼拉举行的越菲企业论坛并发表指导性讲话。

数字化转型为得乐省教育创新开辟新路径

数字化转型为得乐省教育创新开辟新路径

当前，数字化转型、科技应用以及人工智能正日益深入得乐省教育领域。科技不仅改变了传统教学方式，也为教师与学生接触现代知识体系打开了新的空间与机遇。

顺化——疗愈旅游之地

顺化——疗愈旅游之地

越南旅游业继续强劲加速，许多充满活力的目的地日益以热闹、现代的体验吸引游客。但在这一潮流中，顺化却选择了另一条路——更慢、更静、更深。顺化不仅是遗产之地，更正逐渐将自己塑造成为禅修旅游、信仰旅游和疗愈旅游的目的地。

奠边省注重挖掘农业潜力 打造特色的农家乐旅游模式

奠边省注重挖掘农业潜力 打造特色的农家乐旅游模式

在发展历史旅游和社区旅游的同时，近年来，奠边省正大力开发农业旅游，将其作为一条极具潜力的新发展方向。凭借雄伟壮丽的自然景观、富饶的田野以及独具特色的民族文化，这一旅游模式正在为当地居民开辟可持续发展的生计机会。

越共中央总书记、国家主席苏林将在香格里拉对话会上发表主旨演讲

越共中央总书记、国家主席苏林将在香格里拉对话会上发表主旨演讲

越共中央总书记、国家主席苏林此次访问新加坡的一项重要活动就是出席并在香格里拉对话会发表主旨演讲。这也是越南党和国家最高领导人首次出席并在这一地区安全多边论坛上发表重要讲话。舆论认为，这充分体现了越南稳固的国际地位，彰显越南已成为地区与全球事务中的关键力量。

河内手工艺村在世界文化版图上留下印记

河内手工艺村在世界文化版图上留下印记

从遗产保护到发展文化产业，首都河内正逐步激发内生资源以实现可持续发展。特别是凭借百业之地的优势，这座富有文化传统和创造力的越南首都继续肯定了其在世界创意文化版图上的地位，因为已有4个手工艺村成为世界创意手工艺城市网络成员。

吸引高质量FDI 越南迈向可持续发展新阶段

吸引高质量FDI 越南迈向可持续发展新阶段

外商直接投资（FDI）目前对越南国内生产总值（GDP）贡献率超过20%，占全国出口总额约70%，不仅是推动经济增长的重要引擎，也在促进经济结构转型和加快融入全球经济方面发挥着关键作用。

产销对接：破解越南农产品“丰收减收”难题的根本出路

产销对接：破解越南农产品“丰收减收”难题的根本出路

在胡志明市及周边许多地区，当前正值榴莲、绿皮柚、网纹瓜等一系列水果迎来丰收的季节。然而，在供应量大幅增加的同时，由于消费力疲软且出口面临困难，农产品价格持续暴跌，导致许多果园承受着巨大的压力。在此背景下，产业联动被视为解决“丰收减收”难题、提升农产品价值的有效方案。