政府总理黎明兴：集中破解瓶颈，推动增长，力争实现两位数增长目标

会议报告显示，今年前5个月，越南经济社会发展继续取得积极成果。宏观经济基本保持稳定，通胀得到有效控制。前5个月居民消费价格指数平均上涨4.31%，接近全年约4.5%的通胀控制目标。国家财政预算收入预计达到1340万亿越盾，完成全年预算的53%，同比增长15.3%。

关于下一阶段重点任务，黎明兴指出，完善体制机制仍是突破性任务。各部委和行业要加强立法工作的纪律和规范，加快解决积压文件问题；加快落实政府关于分级授权、下放权限、削减经营条件和简化行政审批手续的各项决议，为民众和企业营造更加便利的投资经营环境。

在宏观经济调控方面，黎明兴要求越南国家银行灵活实施货币政策，合理控制信贷增长，保持利率和汇率稳定，确保银行体系流动性。

黎明兴特别强调，要加快公共投资资金拨付进度。各部委、行业和地方必须集中解决征地拆迁、建筑材料供应和投资手续等方面的障碍，加强施工现场检查，及时处理出现的问题；坚决调整资金安排，并更换能力不足、工作拖沓、影响国家重点项目进度的投资主体、项目管理机构及相关干部。

在行业领域方面，工贸部负责保障生产和消费所需电力及成品油供应，加快重点工业和能源项目建设，制定更加主动的出口战略并拓展市场。农业与环境部需完善农业发展规划和政策，推动农产品出口，建设符合标准的原料产区，并有效落实消除欧盟对越南水产品“黄牌警告”的各项措施。

在基础设施建设方面，黎明兴要求加快推进隆城国际机场、嘉平机场、高速公路网络等重点工程以及战略性基础设施项目建设；抓紧筹备北南高速铁路项目、连接中国的铁路线路以及服务于2027年亚太经合组织会议的相关工程。

在科技、创新和数字化转型领域，各部委和行业要加快国家数据库建设与互联互通，推动科技计划资金拨付；实施战略技术和国家战略产品发展计划，加强国家、科研院所、高校与企业之间的合作，培育具有国际竞争力的产品。

黎明兴还要求各部委和行业做好2026年高中毕业考试准备工作，提高人力资源质量；完善药品和医疗设备供应机制；大力发展文化产业和旅游业，进一步吸引国际游客。（完）