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胡志明主席救国征程：塞得港成为越南-埃及关系发展里程碑

埃及将越南视为发展中国家实现政治稳定与经济活力的成功典范。埃方认为，凭借当前良好的发展势头，越南将在国际舞台上发挥越来越重要的作用，同时也将为进一步深化两国友好关系与务实合作开辟更多新的机遇。

在胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹（Salah Adly Abdelhafiz）在开罗接受越通社记者采访时表示，胡志明主席当年在塞得港停留，不仅对其革命思想的形成具有重要意义，而且对于当今越南与埃及友好关系具有象征性价值。

埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹：“我认为，这一经历对于当时阮必成的认识具有重要意义。在这里，他有机会亲眼目睹处于殖民主义统治下的埃及社会生活，看到统治阶层与本地劳动人民之间鲜明的阶层分化。通过这些观察，他逐步认识到殖民主义具有全球性的本质特征，同时也为今后越南民族解放事业指明方向。”

虽然他老人家在塞得港的停留时间并不长，但这一经历对于后来越南与埃及关系的发展具有相当明显的象征意义。胡志明主席在埃及的经历使他认识到，无论是在东南亚还是北非，受压迫民族都要饱受殖民主义迫害。

越南独立后，两国很快建立了外交关系，并在民族解放运动以及国际论坛上分享许多共同立场。

埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹：“越南与埃及自1963年建立外交关系以来，始终保持经常性的代表团互访，并在各类国际论坛上开展协调合作。特别是，2025年越南国家主席梁强对埃及的访问为两国关系发展注入了新的动力。我认为，双方经济合作取得了积极进展，双边贸易额持续增长。越南向埃及出口农产品和消费品，而埃及则是越南进入非洲和中东市场的重要门户。此外，两国在文化、教育以及民间交流领域的合作也在不断加强。我认为，双方未来的合作潜力仍然十分巨大。”

埃及共产党总书记还表示，埃及将越南视为发展中国家实现政治稳定与经济活力的成功典范。埃方认为，凭借当前良好的发展势头，越南将在国际舞台上发挥越来越重要的作用，同时也将为进一步深化两国友好关系与务实合作开辟更多新的机遇。（完）

越通社
#埃及 #胡志明主席
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