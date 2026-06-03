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不能让社会物质富裕、精神贫瘠

6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及多位政治局委员、书记处书记、中央委员和中央各部委、行业、地方领导出席会议。

苏林在总结讲话中指出，决议名称应简洁明了，紧扣越共十四大文件提出的要求，契合现代社会建设与治理的目标。

为进一步深化具有基础性意义的指导思想，苏林强调，建设现代社会是全体人民在党的领导下共同推进的事业。要主动吸收人类文明精华、科技成果与先进治理经验，同时坚持独立自主，维护民族文化特色和社会主义发展方向。

苏林强调，必须实现物质发展与精神发展的协调统一，确保经济发展与文化发展、人的全面发展相协调，不断提升人民精神生活水平，增强社会信心和人民幸福感。他明确指出：“不能让社会在物质上富裕起来，却在文化、道德和人文价值方面贫瘠下去。”

苏林强调，应坚持以人为中心、以文化为基础、以法律和纪律为支柱，建设社会主义文明社会。首先要培养新时代越南人，使其具备理想信念、健全人格、文化素养、公民意识、责任精神以及适应现代社会的能力。要将德治与法治、建设与整治、教育引导与纪律约束及尊法守法有机结合。

一切方针政策都必须以保护人民、提高生活质量为目标，确保每位公民都能生活在安全、健康、富有人文关怀的环境中，拥有发展机会并公平享受发展成果。要将经济发展与社会进步和公平紧密结合，确保不让任何人掉队。

苏林指出，建设现代社会治理体系是一项战略性突破。发展越快，越要加强社会治理；要大力创新社会治理思维和方式，加快实现从“社会管理”向“社会治理和社会建设”的转变。

苏林要求重新审视目标体系与指标体系，使其更具战略性，重点聚焦能够直接反映社会质量、治理水平、安全程度、社会信任、人民幸福感和生活质量的目标；进一步补充和完善各项内容、任务和解决方案，使重点更加突出；认真核查越共十四大文件及越共中央、政治局、书记处已颁布的各项决议和结论，确保统一协调，避免重复和交叉。（完）

越通社
#苏林 #公安党委 #安全健康
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体制机制与法律突破口

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