东帝汶总理夏纳纳·古斯芒即将对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

越共中央总书记、国家主席苏林与东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔同意继续促进高层互访与接触；充分发挥党、国家、国会等渠道及民间交流的效果；有效落实已达成的协议；分享在治理、发展和融入国际社会的经验，扩大在电信、数字化转型、农业、能源、教育培训以及高素质人力资源开发等越南具有优势和东帝汶具有需求领域的合作。