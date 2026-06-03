越通社河内——据越南外交部公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·腊拉·夏纳纳·古斯芒将于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）
东帝汶总统分享和平建设愿景与加入东盟前景
6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。
东帝汶总理夏纳纳·古斯芒即将对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
越通社河内——据越南外交部公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·腊拉·夏纳纳·古斯芒将于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）
6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。
6月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。
在6月3日下午举行的政府例行记者会上，越南公安部代表通报了落实政府总理关于打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知所取得的成果。
2026年全国对外新闻奖正式启动，有望在对外新闻宣传工作中创造更多富有创新性的成果，进一步展现一个和平发展、文化底蕴深厚、作为国际社会积极且负责任成员的越南形象。
6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。
越共中央总书记、国家主席苏林上周在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲受到了区域内众多学者的关注和高度评价。
6月3日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央组织部召开工作会议，讨论了根据党的十四大决议精神开展的党建工作和组织工作重点。
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值此越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问（5月31日至6月1日）之际，越南与菲律宾已将关系提升为增强型战略伙伴关系，为两国更加紧密、广泛深入的合作开辟了诸多机遇。
应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。6月3日下午，阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎罗密欧·布劳纳大将及菲律宾代表团一行到访。
6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。
6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。
接受越通社驻北京记者的采访时，设在中国福建省的华侨大学黄日涵教授强调，苏林总书记在本届香格里拉对话会上的发言，体现了越南一贯坚持的和平、合作、对话、协商的外交取向。
6月2日，越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话时强调，越南坚定奉行独立、自主、多边化、多样化国际关系的对外政策。
意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。
在爱国青年阮必成踏上埃及港口城市塞得港寻找救国之路一个多世纪后的今天，这一里程碑仍被许多埃及学者和政治家视为胡志明主席革命生涯中一个特殊的停靠点。
6月3日上午，越南政府总理黎明兴主持召开2026年5月份政府例行会议，对2026年5月份及前5个月的经济社会发展情况进行总结，并部署下一阶段的核心任务与措施。
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越南驻马来西亚大使丁玉灵近日分别与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会谈，旨在推动两国地方合作并加强企业对接。
6月1日下午，美国-东盟商业理事会在河内宣布，将提供一项价值逾45万美元的资助，用于支持越南加强战后失踪人员的搜寻与身份确认工作。
6月2日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。