时政

东帝汶总理夏纳纳·古斯芒即将对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛

东帝汶总理夏纳纳·古斯芒即将对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

东帝汶民主共和国总理凯·腊拉·夏纳纳·古斯芒。图自越通社
东帝汶民主共和国总理凯·腊拉·夏纳纳·古斯芒。图自越通社

越通社河内——据越南外交部公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·腊拉·夏纳纳·古斯芒将于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）

东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔在东盟秘书处发表讲话。图自越通社

东帝汶总统分享和平建设愿景与加入东盟前景

6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。

越通社
#东帝汶总理 #夏纳纳·古斯芒 #正式访问越南 #第三届东盟未来论坛
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔在东盟秘书处发表讲话。图自越通社

东帝汶总统分享和平建设愿景与加入东盟前景

6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。

越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔

越共中央总书记、国家主席苏林与东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔同意继续促进高层互访与接触；充分发挥党、国家、国会等渠道及民间交流的效果；有效落实已达成的协议；分享在治理、发展和融入国际社会的经验，扩大在电信、数字化转型、农业、能源、教育培训以及高素质人力资源开发等越南具有优势和东帝汶具有需求领域的合作。

更多

2025年全国对外新闻奖颁奖典礼。图自越通社

2026年全国对外新闻奖：向全球推广越南形象

2026年全国对外新闻奖正式启动，有望在对外新闻宣传工作中创造更多富有创新性的成果，进一步展现一个和平发展、文化底蕴深厚、作为国际社会积极且负责任成员的越南形象。

会见现场。图自人民军报

促进越菲防务合作备忘录落地见效

6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社

越南——菲律宾意志力量的灵感源泉

值此越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问（5月31日至6月1日）之际，越南与菲律宾已将关系提升为增强型战略伙伴关系，为两国更加紧密、广泛深入的合作开辟了诸多机遇。

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问。图自越通社

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问

应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。6月3日下午，阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎罗密欧·布劳纳大将及菲律宾代表团一行到访。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：不能让社会物质富裕、精神贫瘠

6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

2026年5月政府例行会议现场。图自越通社

政府总理黎明兴：集中破解瓶颈，推动增长，力争实现两位数增长目标

6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。

越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话。图自越通社

越南坚持独立自主的外交路线

6月2日，越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话时强调，越南坚定奉行独立、自主、多边化、多样化国际关系的对外政策。

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

越南驻马来西亚大使丁玉灵与马来西亚槟城州首席部长曹观友。图自越通社

越马推动地方合作走深走实

越南驻马来西亚大使丁玉灵近日分别与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会谈，旨在推动两国地方合作并加强企业对接。