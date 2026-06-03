时政

越共中央总书记、国家主席苏林：革新党的执政方式，实现国家战略自主、快速可持续发展

6月3日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央组织部召开工作会议，讨论了根据党的十四大决议精神开展的党建工作和组织工作重点。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内——6月3日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央组织部召开工作会议，讨论了根据党的十四大决议精神开展的党建工作和组织工作重点。

出席工作会议的有越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀。

在听取各项讨论意见并发表会议总结讲话时，苏林强调了部分核心问题，包括统一认识，即在新的发展阶段，党建工作和组织干部工作不仅是党的内部任务，更是国家治理的根本能力；是决定将路线方针变为现实、将决议转化为行动、将资源转化为发展、将人民的信任转化为力量的关键条件。

十四大决议对革新思维提出了很高要求，其中包括革新党的执政方式，以实现国家战略自主、快速可持续发展。这些要求迫使党必须不断自我革新、自我整顿、自我完善；提升领导发展能力、执政能力、预测能力、组织执行能力和权力控制能力。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-to-chuc-trung-uong-8803024.jpg
会议现场。图自越通社

新时期的党建不仅是建设一个廉洁、强大的党，更是要建设一个具备足够本领、智慧、威望、能力和合适执政方式，引领国家进入新时代的党。

新时期的党建不仅是建设一个廉洁、强大的党，更是要建设一个具备足够本领、智慧、威望、能力和合适执政方式，引领国家进入新时代的党。

党的建设必须与政治体系建设、社会主义法治国家建设紧密相连，发扬社会主义民主，控制权力，提高服务人民的质量。

关于有效运行新组织机构模式，苏林强调，中央组织部需要继续仔细核查政治体系各机关单位在重组后的职能、任务、权限、组织架构和工作关系。原则是一个机构可以承担多项工作，但一项工作只交给一个机构主持并负主要责任。

分级分权必须实质性、同步进行。分级必须与授权并行；授权必须与资源、工具、数据、人力、预算和控制机制相伴随；必须建设足够强大、足够能力、足够条件、足够权限和足够干部队伍的基础层面来执行任务。重组后的机构必须用实际成效来衡量。

干部工作必须从“合规流程”革新为“选对人、用对人、匹配能力、匹配专长、产出结果”。干部评价必须是突破口。评价准确才能安排正确、使用正确、培训正确、保护正确、筛选正确。严格管理党员，核查、筛选，及时将不再符合资格者清除出党。

以下是您提供的图片说明的中文翻译： 越共中央总书记、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任苏林在2026年3月18日召开的中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务会议上发表指导讲话。图自越通社

📝时评：让敌对论调失声：反腐败绝不是“作秀”

无论敌对势力如何歪曲、狡辩，都无法否认越南现实生活中发生的深刻变化，也无法抹杀越南党和国家建设廉洁、清明、为民服务领导体系的坚定决心。2026年，越南反腐败、反浪费、反消极工作被确定为“更加坚决、更加有效、更加可持续”，这是越共中央总书记苏林作出的明确指示。

反腐败、反浪费、反消极斗争必须继续坚决、坚持、不间断、不停歇，没有禁区，没有例外。但除了反腐败、反消极，还必须反对停滞不前、逃避推诿、对人民的正当诉求冷漠无情。

苏林要求，大力推进党建工作中的数字化转型，从文件数字化转向创建服务于战略参谋、指挥调度、检查监督和干部评价的鲜活数据；需要建立统一、同步、更新、互联、安全、保密的干部、党员和组织机构数据。数据准确、透明、互联，则干部工作会更加客观；检查监督会更加主动；党员管理会更加严格。（完）

越通社
#越共中央总书记 #国家主席 #苏林 #中央组织部 #工作会议 #十四大决议精神 #党建工作 #组织工作 #重点 河内市
关注 VietnamPlus

党代会

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：不能让社会物质富裕、精神贫瘠

6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社

越南——菲律宾意志力量的灵感源泉

值此越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问（5月31日至6月1日）之际，越南与菲律宾已将关系提升为增强型战略伙伴关系，为两国更加紧密、广泛深入的合作开辟了诸多机遇。

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问。图自越通社

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问

应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。6月3日下午，阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎罗密欧·布劳纳大将及菲律宾代表团一行到访。

2026年5月政府例行会议现场。图自越通社

政府总理黎明兴：集中破解瓶颈，推动增长，力争实现两位数增长目标

6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。

越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话。图自越通社

越南坚持独立自主的外交路线

6月2日，越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话时强调，越南坚定奉行独立、自主、多边化、多样化国际关系的对外政策。

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

越南驻马来西亚大使丁玉灵与马来西亚槟城州首席部长曹观友。图自越通社

越马推动地方合作走深走实

越南驻马来西亚大使丁玉灵近日分别与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会谈，旨在推动两国地方合作并加强企业对接。

越南公安部副部长阮文龙上将和中国、老挝和缅甸三国代表团团长合影。图自越通社

越南与中国、老挝和缅甸联合打击毒品犯罪

越南公安部建议中国公安部、老挝公安部和缅甸内政部于2026年6月至9月联合开展禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动。这一举措彰显了四国在解决全球毒品犯罪与毒害问题上的坚定决心和政治承诺。

越南国会副主席阮尹英上将会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自越通社

越南国会与法国议会深化务实合作

6月2日下午，越南国会副主席阮尹英上将在河内会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

河内市西湖坊居民前来办理行政手续 图自越通社

从两级地方政府模式中释放发展资源活力

实施两级地方政府模式一年以来，除机构精简取得积极成效外，各地在公共资产重组与高效利用方面也出现了显著变化。随着行政区划调整后闲置办公场所和土地资源逐步盘活，许多地方正将这些存量资源转化为推动经济社会发展、完善基础设施、提升公共服务质量的新动能。

政府副总理兼国防部长潘文江大将会见韩国驻越南特命全权大使崔泳三。图自越通社

推动越韩国防合作不断走深走实

6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。