大群海豚现身广宁省盖旃岛近岸海域

越通社广宁省 ——6月1日，广宁省海河县盖旃（Cái Chiên）岛乡人民委员会主席丁光孟表示，一大群海豚在当地近海海域现身。



当天下午，在盖旃码头区域工作的居民发现海豚群在海面上跃动。该海豚群共有3头大海豚，在附近海域盘桓了较长时间。



尽管有许多民众靠近，但这群海豚并未表现出惊恐。由于极少看到海豚如此靠近海岸游动，许多民众兴致勃勃地用手拍下了这一画面。 记录该事件的视频被上传至社交网络后，引发了网民对盖旃岛这一罕见奇景的广泛关注。



此前，3月27日下午，一组渔民在垂钓时，也在盖旃岛海域意外偶遇了一群由6头中华白海豚组成的鱼群。



海洋学专家表示，海豚频繁现身并在盖旃岛近岸海域畅游是一个积极信号，表明当地的自然环境得到了良好保护。海豚是对水质污染极为敏感的生物，它们的出现表明该海域水质清洁、海洋生态系统恢复稳定且天然食物资源丰富。（完）

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