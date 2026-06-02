环保

全民携手保护环境 共建绿色、清洁、美丽的越南

农业与环境部副部长邓玉蝶表示，系列响应活动将包括多项重点活动，如政策磋商会议、关于修改《海洋海岛资源环境法》、《环境保护法》以及服务经济社会发展的机制、政策的国家研讨会。

李山岛的美景。图自越通社
李山岛的美景。图自越通社

越通社河内——6月1日上午，越南自然资源与环境部同越南祖国阵线中央委员会常务委员会、乂安省人民委员会和相关机关举办新闻发布会，提供关于响应6·5世界环境日、6·8世界海洋日、2026年越南海洋岛屿周、环境行动月系列宣传活动，以及启动“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽的越南”竞赛运动。

2026年，世界环境日主题聚焦气候行动的紧迫性；世界海洋日的主题为“守护蔚蓝向海图强”；而越南海洋海岛周的主题为“蓝色海洋，可持续经济：为发展而保护”。

系列响应活动由农业与环境部同越南祖国阵线中央委员会常务委员会、乂安省人民委员会和相关机关，于2026年6月4日至6日在乂安省炉门坊举行。

农业与环境部副部长邓玉蝶表示，系列响应活动将包括多项重点活动，如政策磋商会议、关于修改《海洋海岛资源环境法》、《环境保护法》以及服务经济社会发展的机制、政策的国家研讨会。

邓玉蝶表示，今年的各项活动是按照实质性、同步和更具传播力的方向设计的。该部希望不只停留在形式上的启动仪式，而是旨在改变民众在环境保护方面的认识和行动。

除了启动仪式外，将于6月5日20时在乂安省炉门坊黎明广场举行的“越南海洋——绿色空间之旅”艺术活动也引人注目。

另外，组委会还举行“蓝色海洋经济 - 可持续农业与环境”展览会（6月4日至6日）；“从政策到行动——国家环境与气候论坛”（6月5日）；“完善促进可持续海洋经济发展的体制和政策”国家研讨会（6月5日）等活动。

系列响应活动不仅是年度响应活动，还是对国家未来的责任和行动的强烈呼吁。今日的每一个绿色行动都将为子孙后代创造一个更绿、更洁、更可持续的越南作出贡献。

通过系列响应活动，组委会希望在全社会中产生广泛传播效应，推动从认识到行动、从承诺到执行的转变，从而携手实现绿色发展、循环经济、净零排放的目标，构建人与自然和谐共生的未来。（完）

越通社
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