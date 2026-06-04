推动民间交流 搭建越中青年交流桥梁

越通社河内——越通社驻北京记者报道，6月3日，越南驻中国大使范青平出席在北京外国语大学（BFSU）举行的“越中文化、旅游与教育交流及青年作用”专题交流活动。



北京外国语大学领导、教师、该校越南语专业大学生、中国部分顶尖高校学生、越南留学生代表以及两国新闻媒体机构代表出席了此次活动。



范青平大使在活动中发表讲话时介绍了越南的发展成就以及到2030年和2045年的战略目标。回顾越中建交76年，他强调由历代前辈领导人培育的友谊是两民族的宝贵财富，同时肯定在近期高层访问之后，两国关系正面临新的发展机遇。



关于教育合作，范青平大使高度评价两国在培训、研究和学术交流方面的合作成果，同时表示，目前中国约有30所大学开设越南语专业或课程。在文化、旅游领域，通过音乐、电影、社交媒体和面向青年的活动，民间交流日益活跃。他相信，“2026—2027越中旅游合作年”活动的实施将有助于增强两国人民之间的交流和相互了解。



范青平大使与北京外国语大学校长贾文键会面。图自越通社

在与学生交流关于青年在推动民间交流、教育合作和旅游中的作用时，范青平大使强调，两国关系最深层、最持久的基础是人民之间的感情，而年轻一代正是塑造未来越中关系的力量。



北京外国语大学越南研究中心讲师邵朱帅在与越通社记者交流时评价，范青平大使的演讲提供了关于越南发展以及两国文化、旅游和教育合作的全面视角。她认为，两国青年一代正成为一支骨干力量，在维护传统友谊以及推动创新创意方面发挥着至关重要的作用。



北京外国语大学越南语系学生陈永佳表示，给他留下最深刻印象的正是范青平大使围绕"越中旅游合作年"各项活动的分享。他希望两国继续为人员往来和民间交流创造便利条件。



此前，范青平大使在与北京外国语大学校长贾文键会面时表示越南驻华大使馆愿做桥梁，推动两国高校之间的培训联系和交流。北京外国语大学领导希望继续开展新的合作倡议，为越中两国学生创造更多学习和交流的机会。（完）