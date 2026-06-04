经济

胡志明市推动吸引高科技投资

仅在2026年头几个月，多个高科技项目已在胡志明市得到推进或扩建，表明在全球集团重构投资链的背景下，该市正成为技术外资的突出目的地。

在胡志明市隆田乡安一稻田使用无人机喷洒农药。图自越通社
在胡志明市隆田乡安一稻田使用无人机喷洒农药。图自越通社

越通社胡志明市——仅在2026年头几个月，多个高科技项目已在胡志明市得到推进或扩建，表明在全球集团重构投资链的背景下，该市正成为技术外资的突出目的地。

科技"大鹰"密集降落

据胡志明市高科技园区管理委员会主任阮奇冯表示，新一轮投资浪潮集中于数据中心、人工智能、半导体和研发等领域。

2026年4月底，胡志明市人民委员会已向高科技园区的4个高科技项目颁发投资证书，总投资超过12.3亿美元。突出的是两个大型数据中心项目，包括由新加坡投资者实施的Evolution DC VN HCMC数据中心和Starmason数据中心综合体。各项目有望为人工智能、云计算和大数据处理搭建平台。

Evolution DC VN HCMC项目执行总监达伦·韦伯（Darren Webb）认为，数据基础设施正成为经济竞争力的决定性因素。在胡志明市投资大型数据中心将有助于为新发展阶段形成数字基础设施平台。

此外，中国创科实业集团（TTI）向其在胡志明市高科技园区的越南创科工具工厂增资8100万美元，使总投资额超过7.3亿美元。该项目专注于生产智能电子设备、集成物联网的机电一体化产品、高性能锂电池和精密电路板。

据胡志明市财政局统计，截至6月1日，全市FDI注册资金总额超过66亿美元，相当于2026年计划的约60%。该市也记录了阿联酋G42集团在数据中心领域的大额投资承诺以及英特尔在胡志明市扩大业务的计划。

累计至今，胡志明市有超过20800个外资项目，来自152个国家和地区，注册资金总额约1420亿美元。大部分新项目集中于高科技、人工智能、半导体、数据中心和数字基础设施。

从"等待投资"转向"主动招商"

胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河表示，该市正在完善各项特殊机制，其中包括建议制定《特殊都市法》，以提高竞争力和吸引高质量外资项目。

阮奇冯表示，该市将优先吸引微芯片、半导体、人工智能、物联网、区块链、机器人、5G技术、数据中心及智慧城市等领域的项目。同时，胡志明市还规划建设约3800公顷的智慧科技园区，以及超过1000公顷的集中式信息技术与数字技术园区。此外，该市积极推动政府、院校与企业之间的联动合作，共同培养高素质人力资源。

胡志明市正从被动等待投资者的模式转向主动接触世界领先科技集团。在推进行政审批改革的同时，该市实施了多项支持机制，以提高对高科技和高附加值项目的吸引力。（完）

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越通社
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