经济

2026年前5个月经济稳中向好，蓄能冲刺两位数增长目标

2026年前5个月，越南经济社会形势持续释放诸多积极信号，工业生产、消费总额、出口、吸引外资及企业运营等均呈现积极增长态势。这是政府坚定实现今年两位数增长目标的重要基础。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——2026年前5个月，越南经济社会形势持续释放诸多积极信号，工业生产、消费总额、出口、吸引外资及企业运营等均呈现积极增长态势。这是政府坚定实现今年两位数增长目标的重要基础。

在6月3日召开的关于2026年5月份及前5个月经济社会形势的政府例行会议上，政府总理黎明兴明确指出，在国际形势持续复杂难料的背景下，政府和政府总理已紧紧围绕党中央和国会的各项决议与结论，统筹领导和指导了经济社会发展、体制完善和促进增长等各项工作。今年余下月份的任务依然十分艰巨，要求各部委和地方同步落实各项促增长措施以维持宏观经济稳定、控制通胀并保障经济各大指标保持在合理区间。

财政部部长吴文俊在会上作报告时表示，尽管受到世界经济的多重影响，但国内宏观经济基本保持稳定，多项增长指标取得积极成果。在2026年前5个月的经济运行情况中，工业生产继续成为亮点。5月份全行业工业生产指数（IIP）同比增长8.8%。累计前5个月，IIP增长9.1%，创下近4年来的最高水平。

此外，投资领域继续成为拉动经济增长的重要引擎。前5个月，国家预算投资到位资金总额预计达254.1万亿越盾，相当于全年计划的24%，同比增长11.2%。

对于企业部门，新设企业数量持续强劲增长。前5个月，全国新登记设立企业超过9.48万家，同比增长42.1%。与此同时，近4.78万家企业恢复运营，使新设和复工企业总数达到14.26万家以上。

商品零售和消费服务总额增长超过11%，创2024年以来新高。旅游业持续强劲复苏，国际游客接待量近1100万人次，增长近15%，创历史新高。

今年前5个月，国家财政预算收入达近1340万亿越盾，相当于全年预算的53%，同比增长15.3%。与此同时，财政支出估计达843.7万亿越盾，增长3.1%，重点用于总额达4451.2亿美元经济社会发展、国防安全和投资等任务。

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进出口活动继续保持积极增长势头，总额达4451.2亿美元，同比增长25%。其中，出口达2156.6亿美元（增长19.5%），进口达2294.6亿美元（增长30.8%）。

除了积极成果外，经济也出现了一些需要特别关注的信号，如通胀压力、极端天气对农业生产带来的影响，以及保障电力、油气供应以服务高增长目标的要求等。贸易顺差转为逆差138亿美元，与去年同期顺差51亿美元形成鲜明对比。内资企业实现巨额贸易逆差，而外资企业继续维持贸易顺差。

政府总理要求加大公共投资资金到位力度，其中财政部必须在6月份内抓紧向政府呈报2026—2030年阶段中期公共投资计划分配方案。

财政部建议，未来的调控原则是坚定奋斗实现两位数增长的目标，同时密切监测以控制通胀，确保宏观经济稳定。此外，该部建议政府指导各部委和地方加快公共投资到位进度，并与提高公共投资效益、疏通资金渠道相结合，将其投入经济发展中，全力实现两位数增长的目标。（完）

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