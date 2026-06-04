疏通资金流 助力企业恢复生产

资金成本持续上升，给企业运营带来沉重压力。在订单恢复和生产扩张需求增加的背景下，利率问题仍是目前最大的障碍。

永成达食品股份公司总经理 张智善：“有些贷款到期后，企业还完旧贷，新发放的贷款额度只有原贷款的60-80%。这给企业带来了很大困难。除了利率困难，多家银行还通知信贷额度已满。我认为政府需要出台支持政策来解决这个问题，特别是针对生产必需品和农产品的企业。”

据专家分析，当前利率居高不下的一个重要原因是信贷资金仍大量流入非生产领域，尤其是房地产投机。因此，收紧这类信贷是释放资金空间，帮助生产企业更容易获取金融资源的必要条件。

越南富布莱特公共政策与管理学院高级讲师 杜天英俊：“要控制分配给非生产和房地产投机的信贷。这个领域就像赌博。赌徒越是输钱越想翻本，越愿意接受更高的利率来弥补风险。因此，这类‘赌局’推高了利率，为了给这些高利率‘赌局’提供资金，他们就接受以非常高的成本吸收存款。”

相反，多家银行表示已主动设计优惠信贷套餐，为企业界，特别是对经济有重大贡献的生产企业提供支持。同时，各家银行也努力降低运营成本，为进一步下调利率创造空间，与生产企业和优先领域分担财务压力。

南亚股份商业银行企业客户部总监 陈清松：“尽管目前市场波动大，挑战多，导致银行业资金成本很高，使输出贷款利率也处于较高水平，但南亚银行将调配资源，节约管理费用，优化运营成本，实现业务数字化以降低成本。由此，我们腾出空间，转化为优惠利率政策，反过来支持企业，特别是生产企业和政府，国家银行以及南亚银行优先扶持的领域。”

专家认为，为了降低利率压力并为生产领域疏通资金，需要采取合理调控信贷的措施，优先将资金配置给创造经济实际价值的领域。这也是支持企业复苏和促进可持续增长的关键因素。(完)