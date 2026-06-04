经济

清真市场为越南企业开辟新的增长空间

清真市场规模达数万亿美元，拥有近20亿消费者，这不仅为越南企业开辟了新的出口机遇，也创造了动力，推动企业转向绿色、透明和可持续的生产模式，从而提升其在全球价值链中的竞争力。

越南企业的清真产品。图自越通社
越南企业的清真产品。图自越通社

越通社河内——清真市场规模达数万亿美元，拥有近20亿消费者，这不仅为越南企业开辟了新的出口机遇，也创造了动力，推动企业转向绿色、透明和可持续的生产模式，从而提升其在全球价值链中的竞争力。

越南工贸部贸易促进局局长武伯富表示，目前全球清真经济规模每年约达2.5万亿至3万亿美元，预计到2028年将增至约10万亿美元。清真目前不仅限于食品，已扩展到化妆品、药品、时尚、物流、金融、旅游和许多其他服务领域。

该市场的吸引力来自于对确保安全、可追溯、绿色生产和负责任经营的产品日益增长的需求。据清真认证越南组织（HVN）主席阿巴斯（Imam Abbas Mieu）表示，如今的清真是供应链中透明度、道德规范和国际信任的象征。

专家认为，清真最大的机遇不仅在于出口价值，还在于其推动企业按照新的国际标准升级整个生产链的能力。关于可追溯性、透明治理、绿色生产和社会责任的要求也正是清真生态系统的核心标准。

从市场角度看，中东地区目前在全球清真经济中占比较大，但其85-90%的粮食、食品需求依赖进口。这对越南的主要出口产品如大米、咖啡、腰果、胡椒、水产品、加工蔬果和包装食品来说是一个重要机遇。越南还拥有政治环境稳定、生产和出口体系完善，以及连接东盟与中东主要清真市场的优势。

然而，潜力巨大并不意味着能够有效开发。专家指出，许多企业仍将清真仅仅视为一种产品认证，而实际上这是一个涵盖原料、生产、加工、物流和分销全链条的标准体系。越南目前也尚未形成从原料区、生产、加工到物流和认证体系的完整清真价值链。

胡志明市贸易与投资促进中心副主任胡氏娟表示，目前只有约0.2%的越南企业拥有清真认证产品。此外，每个国家都有自己独立的标准体系和认证流程，要求企业必须仔细研究每一个市场。

尽管如此，越南部分企业已在清真市场逐步确立了自己的地位。岘港市美芳食品一人有限责任公司已出口到马来西亚和以色列，同时扩大在沙特阿拉伯、迪拜、埃及和印度寻找机会。据该公司经理梅氏意儿表示，天然原料来源、清洁生产流程以及维持清真认证是创造竞争优势的因素。

据工贸战略与政策研究院院长阮文会表示，有效开发清真市场将有助于扩大出口，为生产、加工、物流和服务等行业创造增长动力。

为了实现这一目标，专家认为越南需要建设一个同步的清真生态系统，加强与各国际伙伴在清真认证上的互认，并支持企业更深地参与全球供应链。从而不仅扩大出口市场，也推动供应链重构，提升增长质量和国家品牌价值。（完）

越通社
#清真市场 #越南企业 #增长空间 越南
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