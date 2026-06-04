经济

在龙鼓旗台脚下，赫蒙族守护村魂迎客

在越南祖国最北端地标龙鼓旗台脚下，天把（Thèn Pả）村依偎在碧绿的“龙眼”湖旁，有着古老的阴阳瓦屋顶、披着岁月色泽的土坯墙民居以及傍晚时分悠扬的赫蒙族芦笙声。

游客在宣光省龙鼓乡与当地倮倮族小朋友合影留念。图自越通社
游客在宣光省龙鼓乡与当地倮倮族小朋友合影留念。图自越通社

越通社宣光省——在越南祖国最北端地标龙鼓旗台脚下，天把（Thèn Pả）村依偎在碧绿的“龙眼”湖旁，有着古老的阴阳瓦屋顶、披着岁月色泽的土坯墙民居以及傍晚时分悠扬的赫蒙族芦笙声。

游客来到天把，是为了在一个近乎完整保留传统生活方式的赫蒙族村庄里慢生活，感受文化体现在每一顿饭、每一座房屋、每一个集市和炉火旁的每一簇火光之中。

石山脚下的小村庄

以前，天把只是一个鲜为人知的贫穷小村。许多年轻人离开村庄去外地打工。当隔壁的倮倮斋社区文化旅游村已成为著名目的地时，天把几乎仍处于旅游发展的潮流之外。

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游客在宣光省体验骑马参观龙鼓。图自越通社

转折始于一些家庭改造土坯房做民宿，保留传统建筑但补充必要设施。村民们选择用自身的文化来做旅游。

做社区旅游的村民王生龙说：“游客喜欢坐在炉火旁，吃玉米面馍，喝玉米酒，早起听鸡鸣，看雾气笼罩石山。他们说这里非常宁静。”

从最初的几户人家，至今天把已有数十间社区住宿客房，可容纳约100名客人。每家每户贡献一份力量：有人做玉米饼，有人养马，有人织麻，有人做烟熏牛肉。

村中的小径也变了样：空地种上了花，牲口圈被迁离生活区，村庄空间更清洁、更绿意盎然。

守护极北旗台脚下的绿色

从2025年初至今，龙鼓乡接待了数十万人次游客；天把等社区旅游模式日益吸引众多游客。

龙鼓乡人民委员会主席陈德钟表示，地方确定发展旅游必须与维护传统文化和保护环境齐头并进。未来，乡里将继续完善基础设施，提高服务质量，连接各景点以延长游客逗留时间。

来自河内的阮成忠分享道：“在这里，人们不是那种一窝蜂式地做旅游。我感觉自己触摸到了赫蒙族真实的生活。”

傍晚时分，在龙鼓旗台脚下，天把笼罩在薄雾中，静谧地洒落在古老的土坯房顶。今天的赫蒙族正学习如何用自身的文化致富，让每一位游客离开时不仅带走美丽的照片，更带走一个绿色村庄的记忆——一个在灰色石山高原中仍完整保留着传统特色的地方。（完）

越通社
#越南 #最北端 #龙鼓旗台 #赫蒙族 #社区旅游 #文化旅游 宣光省
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