越南保持令人瞩目的增长势头

越通社河内——越南经济持续给国际观察人士留下深刻印象。尽管全球经济面临诸多不确定性、国际地缘政治环境复杂多变，越南2025年仍然实现了8.02%的经济增长率，为东南亚地区最高水平。



法国经济与财政部6月2日发布的报告指出，在全球贸易放缓、地缘政治冲突持续以及供应链面临多重挑战的背景下，越南展现出强劲的经济韧性，并保持了良好的增长势头。



报告认为，越南宏观经济保持稳定，通货膨胀率控制在约3.3%的水平，公共债务较低，财政收支基本平衡。这是越南取得的突出成就之一。



报告评价称，越南是亚洲最具活力的经济体之一。凭借稳定的政治环境、在全球供应链中的战略地位以及快速适应世界经济变化的能力，越南继续强劲吸引外国投资。报告强调，越南的增长成果远超许多国际机构此前的预测。



此前，世界银行预测越南经济增长率为6.6%，国际货币基金组织预测为6.5%。报告高度评价越南正在推进的行政改革，包括重组国家机构、精简中间层级以及发挥私营经济部门作用等举措。



法国专家认为，将私营经济确定为最重要的增长动力，同时大力发展人工智能、半导体和数字技术等高科技产业，充分体现了越南推动增长模式转型、提高劳动生产率以及更深度融入全球价值链的坚定决心。



报告指出，越南拥有诸多优势，有望继续跻身亚洲增长最快的经济体行列。未来阶段的成功，将取决于越南能否有效把握国际一体化带来的机遇，同时从经济内部培育新的增长动力，从而为实现到2045年成为高收入国家的目标奠定坚实基础。(完)



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