经济

加快国家目标计划资金拨付进度

越南财政部副部长阮德芝在5月份政府例行新闻发布会上坦率指出，国家目标计划和公共投资计划实施进度和资金拨付进度仍较缓慢，因此，必须严肃处理在执行过程中存在的推诿扯皮、逃避责任等现象。

政府5月份例行新闻发布会。图自越通社
政府5月份例行新闻发布会。图自越通社

越通社河内——越南财政部副部长阮德芝在5月份政府例行新闻发布会上坦率指出，国家目标计划和公共投资计划实施进度和资金拨付进度仍较缓慢，因此，必须严肃处理在执行过程中存在的推诿扯皮、逃避责任等现象。

针对上述情况，财政部已为政府总理颁布关于加快国家目标计划的实施进度和资金拨付进度的第22/CT-TTg号指示建言献策。

阮德芝表示，为实现资金拨付率最大化，力争完成2026年资金计划的全部目标，各部门和地方须同步推进多项措施。首先，有关机关须尽快审查并完善国家目标计划实施机制、政策及指导文件体系。相关规定必须做到明确、易懂，并确保统一理解和高效执行，避免因各地理解不一致而影响项目进度。

此外，要强化各级领导干部的责任意识。政府总理已指示将国家目标计划实施成效和资金拨付进度与干部履职能力评估及年度任务完成情况考核直接挂钩。

另一项重要措施是做好促进分级放权与监督检查两手抓。各地须主动处理职责权限范围内的事项，同时及时梳理并解决实施过程中出现的困难和问题，推动各项工作顺利开展。

阮德芝还要求各部门和地方全面贯彻落实第22/CT-TTg号指示的目标和要求，避免出现资金已经安排到位，却无法在实际中落实具体任务，从而影响资金使用效率和政策实施成效的情况。

此外，须公开各部门和地方的实施成效，为监督检查和干部责任考核工作创造便利条件。这被视为提高责任意识、加快资金拨付进度的重要手段。

越南当前实施关于新农村建设‌、‌可持续扶贫、少数民族地区和山区经济社会发展‌等三项国家目标计划。这三项计划于‌2025年12月被国会同意整合为统一的国家目标计划，覆盖2026–2035年阶段，旨在解决资源重叠、分散问题，推进农村现代化和边远地区经济社会发展。‌‌

（完）

越通社
#国家目标计划 #资金拨付 #新农村建设 #少数民族地区 越南
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