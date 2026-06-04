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越南大使与北外师生共话越中文旅教育交流与青年使命

6月3日，越南驻华大使范清平访问北京外国语大学，并与广大师生进行了题为“越中文化、旅游、教育交流与青年作用”的专题交流座谈。

在回答学生提问时，范清平大使强调了2026年4月越共中央总书记与中共中央总书记在会见越中青年代表时所提出的指导性思想，重申两国关系最深厚、最持久的根基在于人民之间的感情，而青年正是塑造越中关系未来的下一代。大使希望学习越南语专业的学生们努力学习，成为传承两国传统友谊的积极桥梁。

北京外国语大学越南研究中心讲师 邵朱帅：范清平大使阁下今天的演讲为我们全面介绍了越南当下的高速发展和未来愿景，也为我们理解中越两国文旅和教育合作提供了宝贵视角。习近平总书记指出，中越两国携手构建中越共同体，需要青年来当友谊的接棒人。作为越南研究中心的教师，我深切意识到，中越两国青年正在成为传统友谊和促进创新的重要力量。越南研究中心将继续致力于搭建中越两国学术交流，文化合作和教育平台的各项合作，也让我们见证中越两国青年的共同担当。

北京外国语大学越南语系学生 陈永佳：今天聆听了范清平大使的讲座，在讲座当中给我留下印象最深刻的是大使介绍了中越旅游合作年的一些盛况，以及大使还表达了希望中越两国能够在签证方面能够提供一些更方便的政策，利于两国人民到对方国家去旅游，去了解对方的国情。我想，这将有利于两国人民的交往、相知相亲。然后在大使回答同学提出的问题时，给我留下最深刻印象的一点是，大使提到，现在随着科技的发展，两国人民可以通过互联网、抖音，了解到对方的一些文化习俗。这也将有利于两国青年促进交流。大使还提到一点，现在两国在科技创新方面有非常大的发展潜力，希望学习语言的同学能够了解到这方面的知识，同时具备科研背景专业的同学能够多和越南同学进行一些科技创新方面的合作。

此前，在与北京外国语大学校长贾文键会晤时，范清平大使表示，越南驻华使馆愿发挥桥梁作用，推动北京外国语大学以及中国各高校与越南有信誉的教育培训机构在未来开展联合培养项目，加强交流。北京外国语大学校长希望双方继续配合落实多项新的合作倡议，以提高外语培训质量和学术研究水平，为两国青年学生提供更多交流、学习和了解彼此国家与人民的机会。（完）

越通社
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