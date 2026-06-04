2026年亚洲—岘港电影节规模升级 多元活动赋能电影产业发展

越通社岘港市——2026年第四届亚洲—岘港电影节（DANAFF 2026）以 “从亚洲通向世界的桥梁——Bridging Asia to the World”为主题，于6月28日至7月5日举行，在规模、内容及国际合作层面实现全面升级，致力于拓展越南电影及青年电影人才的国际市场。



第四届亚洲—岘港电影节将继续表彰富有人文价值、在艺术表达上勇于创新探索的优秀电影作品，鼓励和培养电影人才，向广大观众广泛介绍越南、亚洲及世界电影的优秀代表作品等。



开幕式和闭幕式将在岘港市五行山坊武元甲路107号的岘港市阿里亚那（Ariyana）国际会议宫举行，由越南电视台进行现场直播，同时通过多个网络平台同步转播。



谈及电影节的筹备工作，岘港市人民委员会副主席阮氏英诗表示，目前各项筹备工作正按计划有序推进，致力于将亚洲—岘港电影节打造成为不仅是一项年度电影盛会，更是一张具有代表性的文化名片，将岘港市打造成为地区影视文化活动的权威举办地，提升城市在融入国际社会进程中的影响力和吸引力等。



越南文化体育与旅游部副部长谢光东强调，经过仅四届的举办，亚洲—岘港电影节已经形成了自身鲜明特色，吸引国内外众多艺术家、电影制作人及电影机构的广泛关注。电影节已成为展示优秀电影作品、促进创意交流以及加强电影领域合作的重要平台。



他同时指出，在越南文化产业发展战略中，电影被确定为最具发展潜力的产业之一，既具有重要的艺术价值，也能够创造经济价值并增强国家软实力。举行具有国际影响力和公信力的电影节，是推动电影创作、发现和培养人才、拓展国际合作、向世界推广越南国家形象、人民风貌和文化魅力的有效途径。



今年电影节期间将展映102部影片，在各大影院总计放映200场次。观众还将有机会在部分放映活动中与演员、导演及电影主创团队进行交流互动。



今年亚洲电影竞赛单元吸引各国和地区的13部参赛作品，越南电影竞赛单元吸引11部参赛作品。



除了竞赛单元外，今年观众还将有机会欣赏多个展映单元的作品，包括“亚洲电影全景”（21部影片）、“今日越南电影”（28部影片）、“革新40年后越南电影风貌（1986—2026）”（17部故事片）、 “美国电影焦点”（11部影片）等。



此外，本届电影节将继续举办露天电影放映活动，展映5部影片，包括越南故事片、法国动画电影以及一组越南动画片。



电影节期间还将举办 “革新时期越南电影发展面貌”、“人工智能、数字技术与电影知识产权保护”、“美国电影产业—成功模式及对越南的启示”等3场专题研讨会，围绕观众关注的热点议题展开讨论。



今年电影项目孵化计划将为青年影人搭建交流、培训与项目开发平台，设有亚洲艺术电影项目（Art-house Projects）和越南多类型电影项目（Genre Film Projects）两大类别，共有18个项目参加。（完）



越通社