今年前5个月逾5.31万名越南劳动者赴海外就业

越通社河内——据越南内务部消息，2026年前5个月，越南按合同赴国外工作的劳动者总数达53159人，完成年度计划（11.2万人）的47.5%。 日本继续是接收越南劳动者最多的市场，达24030人，其次是中国台湾为21104人。其他市场包括韩国3217人、中国1498人、新加坡704人、希腊441人、俄罗斯344人以及若干其他市场。



仅2026年5月份，就有11948名越南劳动者按合同赴国外工作，其中女性劳动者占3930人。中国台湾以5764人领先，其次是日本4608人、韩国423人、中国大陆396人。



此外，日本将从2027年4月起实施“育成就业制度”（Employment for Skill Development，ESD），在17个领域接收外国劳动者。这为包括越南在内的外国劳动者以更加多样化的形式进入日本劳动力市场创造了新的机遇。



关于国内劳动力市场，目前15岁及以上的劳动力预计达5360万人；就业劳动者达5250万人。受过培训并持有文凭、证书的劳动者比例为29.6%；适龄劳动人口失业率在城市地区为2.46%，低于2026年设定的目标。农业领域的劳动者占25.3%。



前5个月，共有11471家企业需要招聘432323名劳动者。其中，外商投资企业占招聘需求的55.5%，普通劳动者占近79%。



越南内务部预测，2026年6月，受世界经济波动、投入成本上升以及中东局势影响生产和出口活动等因素影响，招聘速度可能会有所放缓。



2026年第一季度，就业劳动者的月平均收入达901万越盾，比2025年增长7.4%；受薪雇员的收入约为每月1000万越盾，增长5.3%。（完）

越通社