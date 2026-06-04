社会

今年前5个月逾5.31万名越南劳动者赴海外就业

2026年前5个月，越南按合同赴国外工作的劳动者总数达53159人，完成年度计划（11.2万人）的47.5%。 日本继续是接收越南劳动者最多的市场，达24030人，其次是中国台湾为21104人。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——据越南内务部消息，2026年前5个月，越南按合同赴国外工作的劳动者总数达53159人，完成年度计划（11.2万人）的47.5%。 日本继续是接收越南劳动者最多的市场，达24030人，其次是中国台湾为21104人。其他市场包括韩国3217人、中国1498人、新加坡704人、希腊441人、俄罗斯344人以及若干其他市场。

仅2026年5月份，就有11948名越南劳动者按合同赴国外工作，其中女性劳动者占3930人。中国台湾以5764人领先，其次是日本4608人、韩国423人、中国大陆396人。

此外，日本将从2027年4月起实施“育成就业制度”（Employment for Skill Development，ESD），在17个领域接收外国劳动者。这为包括越南在内的外国劳动者以更加多样化的形式进入日本劳动力市场创造了新的机遇。

关于国内劳动力市场，目前15岁及以上的劳动力预计达5360万人；就业劳动者达5250万人。受过培训并持有文凭、证书的劳动者比例为29.6%；适龄劳动人口失业率在城市地区为2.46%，低于2026年设定的目标。农业领域的劳动者占25.3%。

前5个月，共有11471家企业需要招聘432323名劳动者。其中，外商投资企业占招聘需求的55.5%，普通劳动者占近79%。

越南内务部预测，2026年6月，受世界经济波动、投入成本上升以及中东局势影响生产和出口活动等因素影响，招聘速度可能会有所放缓。

2026年第一季度，就业劳动者的月平均收入达901万越盾，比2025年增长7.4%；受薪雇员的收入约为每月1000万越盾，增长5.3%。（完）

越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈。图自越通社

越南与希腊加强劳务领域合作

3月30日，越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈，就两国劳务合作交换意见。希腊移民政策秘书长康斯坦蒂娜·约阿·帕帕科斯塔及移民和庇护部负责对越合作官员出席。

越通社
#越南劳动者 #赴海外就业 #越南内务部 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

氏秋香大使与希腊友人合影。图自越通社

希腊企业致力于保障越南劳动者权益

近日，越南驻希腊大使范氏秋香访问了位于约阿尼纳市（Ioannina）的 Nitsiakos 公司，并出席了值此丙午年春节为在此工作的越南员工举行的联欢活动。

更多

附图。图自越通社

河内市5月份CPI上涨0.28%

据河内市统计局的数据显示，2026年5月份该市居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.28%，比2025年12月上涨2.95%，同比上涨5.62%。

民众参观胡志明市书街。图自越通社

守护出版版权的“数字防护盾”

随着数字环境中版权侵权行为不断增加，越南出版业正面临新的挑战。侵权手段日趋隐蔽复杂，呈现跨境化特征，并借助现代技术不断升级。这一现实迫切要求从事后被动处理转向主动预防，加强版权管理，构建法律、技术与社会认知相结合的综合保护体系。

越南公安部副部长阮文龙上将和中国、老挝和缅甸三国代表团团长合影。图自越通社

越南与中国、老挝和缅甸联合打击毒品犯罪

越南公安部建议中国公安部、老挝公安部和缅甸内政部于2026年6月至9月联合开展禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动。这一举措彰显了四国在解决全球毒品犯罪与毒害问题上的坚定决心和政治承诺。

芹苴市力争提升排水能力。图自越通社

芹苴市与日本福冈市合作提升排水能力

6月2日，芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶与日本福冈市道路与排水局局长福山刚率领的工作代表团举行工作会议，就日本国际协力机构资助的"芹苴市排水领域技术合作以增强气候变化抵御能力"项目的进度和实施方式进行讨论。

法越建立社区急救网络，对医药专业大学生进行标准化的急救技能培训。dantri.com.vn

法越建立社区急救网络

各方一致同意推出“急救学院”计划，旨在为医药专业大学生进行标准化的急救技能培训。Urgo Foundation项目负责人帕斯卡·B·奥齐埃强调，加强对医学生的实践培训将有助于未来的医护人员队伍掌握基本营救技能。

宁顺二号核电站建设所在地永海乡。图自越通社

宁顺核电项目资金到位进展向好

得益于各项任务和措施的同步有效推进，截至6月1日，宁顺一号和宁顺二号核电站项目征地、补偿和安置补助资金到位工作取得积极进展，为保障项目按计划推进作出了重要贡献。

河内市6月初为近40万名儿童补充维生素A。图自越通社

6·1国际儿童节：为儿童保障合理营养 打造健康生活方式

卫生部副部长阮知识指出，越南需要出台校园营养的突破性解决方案，为保健与体能提升注入战略助推剂。因此，卫生部领导强调，必须继续完善体制和政策，将营养的投入视为对发展的投资；同时构建全面的法律框架，出台高效的政策，以增强年轻一代的身高与体能。

自2026年6月1日起越南同时分销两种生物汽油，即E5和E10，供民众根据自己的车辆情况选择。

📝时评：E10汽油的“破坏者”

在越南建设和保卫国家的事业中，不仅要与思想上的敌对势力作斗争，还要面对那些属于“社会破坏分子”的个人和群体——每当有新政策出台或实施时，他们便以“挑刺”、制造社会恐慌为乐。攻击在全国范围内广泛推广使用生物汽油E10（E10 RON 95）的主张，也属于这种“有害的乐趣”。

新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院副院长刘英俊接受越通社记者的采访。图自越通社

新加坡——越南人才培养的重要伙伴

越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。