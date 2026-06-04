越南全部学生每年将至少进行一次健康检查

越通社河内 ——越南政府副总理黎进珠6月1日签发第973/QĐ-TTg号决定，批准《2026-2035年学校健康计划》。



该计划的对象是学前儿童、学生和大学生（以下简称“学习者”）。计划目标是提高学校卫生工作质量和效率，加强在教育机构内的健康宣传、教育、保护、照护和管理工作，以确保学习者身心全面发展 。

计划提出了2026-2030年目标包括：



60%的公立学前教育、初中等教育机构配备专职学校医务人员，确保具备按规定要求的医疗专业水平。



全部高等教育机构、大专、中专、九年制寄宿学校、民族寄宿制学校、民族半寄宿制学校、残疾人学校配备专职学校医务人员，确保具备医疗专业水平。



全部教育机构设有独立的医务室，配备必需的药品和医疗设备，有足量且质量达标的饮用水和生活用水，组织用餐、提供其他餐饮服务时，确保满足卫生和食品安全条件。



全部学前教育和初中等教育机构按规定组织对儿童、学生营养状况的跟踪评估。



80%的教育机构设有符合规定并能满足残疾人需求的学生卫生设施。



全部教育机构组织开展关于保护、照护、提升健康、学校营养、心理健康的宣传教育活动。



全部学习者每年至少接受一次健康检查或疾病筛查，并将其健康信息更新至电子健康档案，与国家人口数据库连接。



2031-2035年，有效落实在教育机构保护、照顾和提升学习者健康工作，巩固2026-2030年所取得的成果，力争在人力资源和物质设施方面100%达标，满足残疾人需求。

为实现上述目标，计划提出了6项具体任务和措施，包括：完善学校健康政策法规体系；优先安排专职人力资源，并对学校医务人员进行培训；补充、升级服务于学校健康活动的物质设施；开展健康教育、照护以及优越模式建设和推广；在学校健康管理中进行数字化转型；加强跨部门协调配合与检查，调动社会资源。

具体要求是改善基础设施体现，核查、改造升级学校设施、卫生条件、教室照明、供水设施、厕所等，确保数量足够，满足学生尤其是残疾人和女生的需求。增补用于组织学校餐饮的设施，确保质量和食品安全；增补用于体育教育和学校体育活动的运动场地。设立独立的学校医务室和心理咨询室；补充医疗设备和必需药品。



在每学年开始时进行健康检查，每年至少为学习者提供一次免费定期健康检查或疾病筛查，并将学习者的健康数据录入与人口国家数据库相连接的电子健康档案；应用数字化转型评估营养状况，制定均衡营养菜单等。（完）