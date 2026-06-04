通过“越南故事库”推广国家形象

凤凰槟榔——一个至今仍流传下来的传统故事。图自thanhnien.vn

越通社河内——越南文化体育与旅游部近日决定发布《2026-2030年阶段向国外推广越南形象传播战略实施计划及2045年愿景》。其中提及建立“越南故事库”并开发多媒体平台上的相关内容。



一个面向未来的国家



越南国会文化社会事务委员会专职委员裴怀山副教授设想，“故事库”首先必须是一个有结构的故事体系。其中应包含：建国卫国史、文化遗产、节庆、美食等故事；平凡而伟大的越南人民的故事；也应有关于各地区、每个独具特色城市的故事。裴怀山特别强调，必须包括关于今日越南的故事——一个和平、革新、创新、融入、绿色发展、数字化转型并对国际社会负有责任的国家。



他表示：“我们需要更广泛、更深入地讲述：关于适应气候变化的农民、创业创新的年轻人、坚守传统手工艺的艺人、科学家、企业家、侨胞，以及那些正在使越南形象变得生动而现代的各群体的故事。”



裴怀山认为，讲故事的方式需要真实、具体，有真实的人物、真实的背景、真实的情感、真实的数据和真实的价值。他建议：“我们可以讲述成就，但也需要讲述克服困难的努力。可以讲述美丽，但也需要讲述守护这份美丽的历程。”此外，他认为：“故事库必须帮助越南形象呈现为一个面向未来的国家，而不仅仅是一个属于过去的国家。”



裴怀山指出，越南故事库需要确保六个字：“准、好、美、真、新、广传”。“准”指历史和数据的准确；“好”指讲故事的方式；“美”指价值上的美好；“真”指情感上的真实；“新”指视角上的新颖；以及在全球媒体环境中具有足够的传播力。他强调：“做到这一点时，我们不仅向世界推广越南，还能帮助越南人民更深刻地理解、更自豪、更自信地面对自己民族的故事。”



符号体系与信息



裴怀山认为，要将越南推广为一个面向未来的国家，除了奥黛、斗笠、河粉、下龙湾、会安等熟悉的符号外，还需要增加新的或经过重新塑造的信息和符号体系。“今日的越南还需要通过和平、创新、革新、绿色发展、数字化转型、文化产业、创意城市和国际责任等符号来被识别。一个要迈向未来的国家，其符号体系也必须更新。”



这些符号可以是：越南——和平与和解之国；越南——创意与机遇的目的地；越南——活态遗产之国；越南——世界厨房，拥有多元美食文化等。裴怀山认为：“这些符号不是否定旧的符号，而是让它们在新的背景下拥有新的生命。”

农民与绿色越南的故事在故事库中值得收录。图自thanhnien.vn

河内国家大学艺术与跨学科科学学院阮秋水博士则非常关注越南故事库的多媒体语言。据此，故事库应具有多样化的表现形式。例如，图片可以包括照片、动画或带有浓郁越南印记的古代装饰纹样的矢量图形等。在一个故事中，比如关于越南美食，也应有不同的内容板块：图片资料、影片资料、游戏资料等。这将有助于更灵活地检索和应用。



关于运作方式，阮秋水认为故事库可以分为多个层级：免费开放部分和收费部分。其中，外交机构可以免费使用。她说：“我认为这将是外交官们非常需要的资源库，有助于他们顺利开展工作，介绍国家形象。”



这位专家还认为，完全可以借鉴泰国的形象推广经验。在那里，企业与国家共同出资建立影像资料库用于推广。阮秋水表示：“这既是公私合作，也对企业有利，因为他们有机会根据自己的需求推广形象。”（完）