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泰国学者：越南将区域合作视为更广泛国际战略的基石

区域合作被视为越南更广泛国际战略的基石。泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪（Supalak Ganjanakhundee）近期在曼谷就越共中央总书记、国家主席苏林访问东南亚三国并在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲接受越通社记者采访时做出了上述认定。

泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪接受越通社记着的采访。图自越通社
泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪接受越通社记着的采访。图自越通社

越通社河内——区域合作被视为越南更广泛国际战略的基石。泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪（Supalak Ganjanakhundee）近期在曼谷就越共中央总书记、国家主席苏林访问东南亚三国并在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲接受越通社记者采访时做出了上述认定。

苏帕拉克强调，苏林对泰国的访问，展现了越南对东盟以及对周边邻国关系的高度重视。苏帕拉克认为，泰国在越南的战略思维中占据着重要位置。泰国不仅是东盟最大的经济体之一、东南亚大陆地区的重要伙伴，更是从湄公河合作到缅甸和柬埔寨局势等区域事务中具有重要影响力的参与方。因此，加强与泰国的关系不仅造福双边利益，更有助于维护地区的稳定。

在评价苏林在香格里拉对话会上发表的主旨演讲时，苏帕拉克表示，该演讲指出了当前同时发生且相互交织的三重根本性危机：国际秩序危机、发展危机和战略信任危机。这一分析框架表明，越南正从更广泛的意义上审视当代安全，其范畴已超越了传统军事安全范畴，将经济韧性、技术治理以及维护稳定的国际规则涵盖其中。

该泰国学者认为，如今的越南已不再是单纯地适应区域局势演变，而是日益成为塑造区域环境的积极贡献者。这一点在苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上的演讲中得到了充分体现，演讲强调了对话、预防性外交、战略信任、国际法以及东盟中心地位是维护地区稳定的关键要素。

这位泰国学者认定，越南正在崛起为一个稳定的“中等强国”：一个致力于巩固区域机制、助力战略平衡、高举国际法旗帜，并努力确保大国竞争不削弱亚太地区和平与繁荣的国家。

苏帕拉克还认为，该演讲对东盟的重大意义在于，它为东盟如何应对更具不确定性和竞争性的战略环境勾勒了愿景，强调了东盟在管控风险和预防危机方面发挥更积极作用的必要性。

苏帕拉克指出，这场演讲的意义并不在于眼前的政策效应，而在于其展现了越南对东盟不断演进的全局视角。演讲表明，在深刻的地缘政治不确定性背景下，越南将东盟不仅视为一个外交论坛，更视为一个旨在维护地区稳定的机制。（完）

越通社
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