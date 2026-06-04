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☀️越通社早安咖啡（2026.6.4）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内——·6月3日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央组织部召开工作会议，讨论了根据党的十四大决议精神开展的党建工作和组织工作重点。阅读全文

·6月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。阅读全文

·6月3日，越南北欧商会（NordCham Việt Nam）与有关单位在胡志明市联合举办题为“北欧商业：2030年的越南——通过北欧实践与伙伴关系实现工业升级”的研讨会。阅读全文

·6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。阅读全文

·据越南外交部公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，东帝汶民主共和国总理凯·腊拉·夏纳纳·古斯芒将于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

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越南驻中国大使范青平（中）出席在北京外国语大学（BFSU）举行的“越中文化、旅游与教育交流及青年作用”专题交流活动。图自越通社

·越通社驻北京记者报道，6月3日，越南驻中国大使范青平出席在北京外国语大学（BFSU）举行的“越中文化、旅游与教育交流及青年作用”专题交流活动。阅读全文

·越南政府副总理黎进珠6月1日签发第973/QĐ-TTg号决定，批准《2026-2035年学校健康计划》。该计划的对象是学前儿童、学生和大学生。计划目标是提高学校卫生工作质量和效率，加强在教育机构内的健康宣传、教育、保护、照护和健康管理，以确保学习者身心全面发展 。

·6月3日下午，越南建设部办公厅主任林文黄在2026年5月份政府例行记者会上，回答了媒体记者有关吸引企业投资长期租赁住房细分市场的突破性机制的提问。阅读全文

·越南工贸部副部长阮生日新6月3日下午在2026年5月政府例行记者会上表示，“自2026年6月1日起，越南开始按路线图改用E10生物汽油，目前市场上主要销售的汽油产品为E5和E10汽油。阅读全文

·在6月3日下午举行的政府例行记者会上，越南公安部代表通报了落实政府总理关于打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知所取得的成果。阅读全文

·据越南财政部消息，6月3日，财政部副部长高英俊在河内会见了TikTok越南领导层，就发展数字生态系统与越南合作、投资机遇进行讨论。阅读全文

·区域合作被视为越南更广泛国际战略的基石。泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪（Supalak Ganjanakhundee）近期在曼谷就越共中央总书记、国家主席苏林访问东南亚三国并在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲接受越通社记者采访时做出了上述认定。

·越共中央总书记、国家主席苏林上周在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲受到了区域内众多学者的关注和高度评价。阅读全文

·2026年全国对外新闻奖正式启动，有望在对外新闻宣传工作中创造更多富有创新性的成果，进一步展现一个和平发展、文化底蕴深厚、作为国际社会积极且负责任成员的越南形象。阅读全文

·据胡志明市财政局消息，截至6月1日，胡志明市外国直接投资（FDI）注册总额（包括新批项目、增资项目以及出资购买股份和股权等形式）已超过66亿美元，约完成2026年吸引外资计划的60%。

·据越南内务部消息，2026年前5个月，越南按合同赴国外工作的劳动者总数达53159人，完成年度计划（11.2万人）的47.5%。

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·清真市场规模达数万亿美元，拥有近20亿消费者，这不仅为越南企业开辟了新的出口机遇，也创造了动力，推动企业转向绿色、透明和可持续的生产模式，从而提升其在全球价值链中的竞争力。阅读全文

·2026年6月2日至3日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在印尼雅加达东盟秘书处总部联合主持了2026年湄公河—美国伙伴关系（MUSP）高官会议，并出席第38届东盟—美国对话会（AUSD 38）。（完）

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6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。

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