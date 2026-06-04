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苏林：国家需要一支担当有为、创新进取的工人阶级

6月4日上午，越南工会第十四次全国代表大会（2026—2031年任期）在首都河内隆重开幕。来自全国各地的780名优秀代表出席大会，代表着近1000万名工会会员的意志、愿望和智慧。越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表重要讲话。

越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表重要讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表重要讲话。图自越通社

越通社河内 ——6月4日上午，越南工会第十四次全国代表大会（2026—2031年任期）在首都河内隆重开幕。来自全国各地的780名优秀代表出席大会，代表着近1000万名工会会员的意志、愿望和智慧。越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表重要讲话。

大会上，各级工会代表踊跃发言，重点围绕新阶段工会工作以及与工会会员、工人和劳动者切身相关的问题展开讨论，包括关心、维护工会会员及劳动者合法、正当权益，发展基层工会组织，提高工会干部队伍质量，创新宣传动员工作，开展爱国竞赛运动等问题。

苏林在大会上发表讲话时强调，在国家迈向2030年和2045年发展目标的新阶段，工人阶级和劳动者发挥着特别重要的作用，必须得到更好的培养和全面的关怀，以确保实现可持续发展目标。

苏林指出，本次大会也是回答一个重大课题的重要契机，即越南工会应当如何创新，才能真正成为劳动者值得信赖的依靠，成为党和国家与工人阶级之间牢固的桥梁纽带，成为推动国家在新时代发展的重要力量。

苏林基本赞同大会政治报告以及大会提出的发展方向、目标和任务，对上一任期越南工人阶级、职工劳动者队伍和越南工会组织取得的重要成果给予充分肯定和表彰。

同时，苏林也坦率指出存在的不足，要求工会组织必须实现更快、更深层次的改革创新。

苏林指出，脱离工人的工会不可能强大；如果劳动者感受不到自身权益得到更好保障，工会就不会具有吸引力；如果仍主要依靠文件、会议和口号开展工作，工会就无法实现现代化。

对于下一任期的工作，苏林要求越南工会着力建设一支强大的工人阶级，成为国家工业化、现代化事业的先锋力量。

工会组织要与国家、企业和培训机构密切配合，着力提升劳动者职业技能、数字技能和适应能力。每一名工人都应拥有终身学习的机会，并获得成长进步和创造更美好未来的条件。

苏林指出，必须把工会会员和劳动者置于工会一切工作的中心位置，大力推进基层工会改革创新，不断提高集体协商和工作场所对话能力，从基层、从源头预防劳动争议。

苏林强调，工会干部队伍必须更加专业化，重点加强劳动法律、集体问题处理、社会保障、数据管理和危机应对等方面的培训。工会干部既要心系劳动者，在困难面前敢于担当，也要具备与企业沟通协作、说服协调的能力，并在工人群众中享有威信。

工会组织还应更加积极参与党建工作，巩固党在工人阶级中的民意基础。

苏林强调，党、国家、国会、政府以及整个政治体系始终与工会组织、越南祖国阵线和广大劳动者同行，并承担相应责任。

为帮助越南工会更好地完成各项任务，苏林建议各级党委、政府、越南祖国阵线、各政治社会组织以及企业界继续关心、支持并创造有利条件，加强协作配合，推动工会组织有效开展工作。（完）

越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕。图自越通社

越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕

越南工会第十四次全国代表大会（2026-2031年任期）6月4日上午在河内隆重开幕。代表全国近1000万名工会会员的780名代表出席大会。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导讲话。

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