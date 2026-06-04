Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
河内的荷花季通常从阳历5月底持续到9月。图自越通社
其中6月是荷花盛开最灿烂、最美丽的时节。图自越通社
西湖荷花是河内人夏季的特色花卉，如同秋季的糖胶树花、春季的桃花一样。图自越通社
每到这个季节，西湖的荷花从水面伸展而出，竞相绽放粉色花瓣。图自越通社
洁白的荷花和鲜艳的粉色荷花在碧绿的水面上格外醒目，构成一幅绝美的自然画卷。图自越通社
荷花盛开时，花瓣绚烂地舒展开来。图自越通社
正是这些花瓣与花蕊，构成了荷花清雅、柔美的形态。图自越通社
西湖各池塘弥漫着各种荷花清雅的香气，其中尤为突出的是百叶荷。图自越通社
初夏的荷花香气清甜、柔和、纯净得令人难以置信。图自越通社
西湖荷花不仅赏心悦目，还带来一种平和、宁静的感觉。图自越通社
西湖荷花在河内市中心绽放清雅独特之美
河内的荷花季，尤其是西湖各片池塘的荷花，正绽放出迷人的姿态，白色荷花和粉色荷花展现出高雅的色彩。
2026年06月04日星期四 08:00
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#西湖荷花
#河内荷花季
#2026年夏季
#百叶荷
#白色荷花
#粉色荷花
#西湖莲池
#河内旅游
#荷花盛开
#越南夏季美景
相关新闻
荷花美食：触动舌尖上的越南之旅
17/10/2025 05:00
河内弥漫着荷花的芬芳
23/06/2025 16:20
顺化荷花竞相绽放
14/06/2025 08:00
同塔省荷花农副产品带来超额利润
27/11/2024 14:23
河内市发展荷花制品手工艺村
04/11/2024 14:51
收藏家翠英在河内举行荷花画展
25/08/2024 08:00
河内西湖广安荷花茶窨制工艺--国家级非物质文化遗产
24/08/2024 09:00
河内西湖广安荷花茶窨制工艺：河内人文化的精髓
15/08/2024 10:02
山罗省朗创村宁静质朴的原始之美
03/06/2026 08:00
云村泥球摔跤节——越南京北地区的独特遗产
02/06/2026 08:00
越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人来菲访问 两国领导举行会谈
01/06/2026 09:48
乘坐簸箕船漫游锦清椰林村--“世界最美乡村”之一
01/06/2026 08:00
安江省保护与弘扬传统手工艺村文化遗产价值
31/05/2026 08:00
2026年岘港国际烟花节正式开幕
30/05/2026 22:22
山罗省斜处乡孩子们翻山越岭去上学
30/05/2026 08:00
越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲
29/05/2026 20:22
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈
29/05/2026 11:50
苏林总书记、国家主席与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式隆重举行
29/05/2026 11:34
令人惊叹的莱州省南卢瀑布雄伟美景
29/05/2026 08:00
泰国总理主持仪式 欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行到访
28/05/2026 12:29
莱州：欣赏灌水季梯田之美
28/05/2026 08:00
越共中央总书记、国家主席苏林造访乌隆府胡志明主席遗迹区
27/05/2026 14:55
令人印象深刻的胶村庙会“封佛衣”仪式
27/05/2026 08:30
烈日炙烤下的河内：民众与高温“赛跑”
26/05/2026 08:20
安江省高棉寺庙大型佛像建筑群
26/05/2026 08:00
高温炙烤越南北部 河内市民全副武装迎战酷暑
25/05/2026 09:29
兴安省文关着力守护传统黑香制作技艺
25/05/2026 08:30
DK1海上高脚屋——茫茫大海上的特殊家园
24/05/2026 08:30
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客