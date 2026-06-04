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河内的荷花季通常从阳历5月底持续到9月。图自越通社
河内的荷花季通常从阳历5月底持续到9月。图自越通社
其中6月是荷花盛开最灿烂、最美丽的时节。图自越通社
其中6月是荷花盛开最灿烂、最美丽的时节。图自越通社
西湖荷花是河内人夏季的特色花卉，如同秋季的糖胶树花、春季的桃花一样。图自越通社
西湖荷花是河内人夏季的特色花卉，如同秋季的糖胶树花、春季的桃花一样。图自越通社
每到这个季节，西湖的荷花从水面伸展而出，竞相绽放粉色花瓣。图自越通社
每到这个季节，西湖的荷花从水面伸展而出，竞相绽放粉色花瓣。图自越通社
洁白的荷花和鲜艳的粉色荷花在碧绿的水面上格外醒目，构成一幅绝美的自然画卷。图自越通社
洁白的荷花和鲜艳的粉色荷花在碧绿的水面上格外醒目，构成一幅绝美的自然画卷。图自越通社
荷花盛开时，花瓣绚烂地舒展开来。图自越通社
荷花盛开时，花瓣绚烂地舒展开来。图自越通社
正是这些花瓣与花蕊，构成了荷花清雅、柔美的形态。图自越通社
正是这些花瓣与花蕊，构成了荷花清雅、柔美的形态。图自越通社
西湖各池塘弥漫着各种荷花清雅的香气，其中尤为突出的是百叶荷。图自越通社
西湖各池塘弥漫着各种荷花清雅的香气，其中尤为突出的是百叶荷。图自越通社
初夏的荷花香气清甜、柔和、纯净得令人难以置信。图自越通社
初夏的荷花香气清甜、柔和、纯净得令人难以置信。图自越通社
西湖荷花不仅赏心悦目，还带来一种平和、宁静的感觉。图自越通社
西湖荷花不仅赏心悦目，还带来一种平和、宁静的感觉。图自越通社
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西湖荷花在河内市中心绽放清雅独特之美

河内的荷花季，尤其是西湖各片池塘的荷花，正绽放出迷人的姿态，白色荷花和粉色荷花展现出高雅的色彩。

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