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河内展出前皇帝咸宜珍贵艺术作品

河内展出前皇帝咸宜珍贵艺术作品

在顺化首次展出取得成功后，“天·山·水｜Allusive Panorama”艺术展近日来到河内，展出越南阮朝前皇帝咸宜的20幅珍贵画作，吸引观众前来观赏。

河内展出前皇帝咸宜珍贵艺术作品

越通社河内——在顺化首次展出取得成功后，“天·山·水｜Allusive Panorama”艺术展近日来到河内，展出越南阮朝前皇帝咸宜的20幅珍贵画作，吸引观众前来观赏。

这是河内观众首次有机会集中欣赏咸宜皇帝的大量绘画作品。展览由Art Nation、法国驻越南文化中心以及文庙—国子监文化科学活动中心联合举办，于4月24日至5月10日在文庙—国子监遗址内的太学堂举行。

此前，这批画作已于2025年3月在顺化大内建中殿首次展出，吸引约11万人次参观，河内则是该展览的第二站。

“天·山·水｜Allusive Panorama”为非商业性质展览，不涉及画作交易，共展出来自10个私人收藏的20件作品。这批画作目前均已回归越南，并经过专家鉴定、修复与保护。

展出的作品主要描绘阿尔及利亚以及法国东南部风景，风格融合印象派与后印象派艺术特征，同时寄托着这位流亡异乡前皇帝的深沉情感。

本次展览策展人包括艺术研究者Ace 黎以及阿曼丁·达巴（Amandine Dabat）博士，她是咸宜皇帝第五代后裔，为公主如李之孙女、咸宜皇帝的外曾孙女。

前皇帝咸宜（1871—1944）是阮朝第八位皇帝，以发动“勤王运动”抗击法国殖民统治而闻名，同时也被视为越南首位画家。

策展人Ace 黎表示：“在越南历史中，前皇帝咸宜广为人知的是民族英雄形象——他曾发布《勤王诏》，后被法国殖民者流放至阿尔及利亚直至逝世。然而，在近百年的美术史中，他却几乎被遗忘。鲜有人知道，他是首位接受西方学院派系统训练的越南画家，为东洋美术以及越南现代美术开启了黎明时代。”

在流亡阿尔及利亚期间，咸宜皇帝始终怀抱对故土的思念，并借助绘画表达内心情感。

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咸宜皇帝

根据阿曼丁·达巴博士研究中引用的一封咸宜皇帝致De Gondrecourt上校书信草稿内容，咸宜曾写道：“这些作品……是我生命的一部分；我从自己的画中读到了内心忧郁思绪的起伏，也读到了快乐及其万千情感。我一点点抚平自己内心的褶皱，而给予我灵感的，正是那些鼓励与慰藉。”

此次展览同时也是纪念国子监建立950周年（1076—2026）系列活动之一。文庙—国子监文化科学活动中心主任黎春骄表示，该活动将有助于把历史遗址打造为富有创造力的文化空间。

他说：“在文庙—国子监展出前皇帝的作品，是对越南民族历史中知识与学术价值的致敬。我们相信，这一展览将在节日期间吸引更多公众来到遗址，继续滋养文化传承。”

法国驻越南文化中心主任埃里克·苏利耶（Éric Soulier）则表示，希望公众能够通过展览，从情感与艺术角度重新认识咸宜皇帝这位特殊的历史人物与杰出艺术家。

他指出：“法国驻越南文化中心相信，这一富有意义的项目将继续推动文化对话，并凸显两国在艺术与遗产领域长期而紧密的联系。”

值得一提的是，2024年11月12日，咸宜皇帝的画作首次在河内亮相。其中，《Deli Ibrahim山坡（阿尔及尔）》描绘了其流亡期间住所附近风景。当天，阿曼丁·达巴博士代表家族将该画作捐赠给越南美术博物馆，并同步发布《咸宜：流亡皇帝——阿尔及尔艺术家》一书。（完）

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