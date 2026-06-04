越南特色产品和美食精彩亮相2026年联合国国际巴扎义卖活动

越通社河内——由联合国代表团配偶俱乐部主办的2026年联合国国际巴扎义卖活动（UN International Bazaar）在纽约联合国总部举行。来自联合国60个成员国开设展位，通过展销特色美食、手工艺品和文化产品等方式筹集善款，支持联合国人道主义项目。





延续多年来的传统，越南常驻联合国代表团与纽约越南外交官配偶协会共同参加了本次义卖活动，设立了两间展位，分别展示越南手工艺品和特色美食。



展出的陶瓷、漆器、丝绸、织锦以及各种传统手工艺品吸引了众多参观者驻足欣赏和选购，其中不少商品很早便销售一空，广受欢迎。



特别是“越南厨房”展位继续成为本次义卖活动上最受欢迎的展位之一。越南面包、夏卷、烤肉串、柠檬茶和冰奶咖啡等经典美食和饮品，给国际友人留下了深刻印象。 许多参观者对越南美食独特的风味、精致的制作工艺以及蕴含其中的文化特色给予高度评价。越南展位还荣幸迎接了多位驻联合国大使、联合国官员及国际友人的到访，他们不仅参观交流，还品尝了越南特色产品，尤其是由代表团工作人员及其配偶亲手制作的传统美食。



越南常驻联合国代表团与纽约越南外交官配偶合影。图自越通社

义卖活动结束后，越南继续成为向组委会慈善基金捐款最多的国家之一。越南展位取得的成功，不仅有效展示和推广了越南的国家形象、文化特色和人民风貌，加深了国际社会对越南的了解，也体现了越南积极履行国际责任、弘扬团结合作精神以及对联合国各项共同事业作出的积极贡献。



联合国国际巴扎义卖活动是由联合国代表团配偶俱乐部主办的一项年度活动，汇聚联合国各会员国展示本国文化、美食及传统特色产品，同时为联合国人道主义和发展项目筹集资金。（完）

