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清池卷筒粉：从地方小吃到国家级非遗

清池卷筒粉：从地方小吃到国家级非遗

清池卷筒粉被列入国家级非物质文化遗产名录，有助于保护和弘扬这一独特的文化与饮食价值，进一步丰富首都河内的饮食文化精髓。

清池卷筒粉
清池卷筒粉

越通社河内——清池卷筒粉被列入国家级非物质文化遗产名录，有助于保护和弘扬这一独特的文化与饮食价值，进一步丰富首都河内的饮食文化精髓。

清池卷筒粉是源自清池村祠堂的一道传统美食。清池村原属河内市清池县清池乡，现为永兴坊。数百年来，清池卷筒粉早已成为河内居民饮食文化中不可或缺的一部分。

从传统美食……

最初，清池卷筒粉仅以粳米、水和炸葱、木耳等朴素食材制作，后来又逐渐加入碎肉作为馅料。随着时间推移，这道菜不断发展，逐渐成为当地著名特产。

几十年来，清池卷筒粉经历了显著变化与发展。从街头挑担叫卖，到如今遍布河内大街小巷的大大小小餐馆。它不仅是河内居民熟悉的早餐，也吸引了大量国内外游客。

清池卷筒粉拥有其他卷筒粉难以比拟的独特风味。薄如蝉翼、柔软透明的粉皮由优质粳米制成，口感清爽细腻。馅料则由碎肉、木耳和香气四溢的炸葱炒制而成，味道浓郁诱人。

清池卷筒粉的制作工艺也极具特色且十分讲究。粳米需浸泡一夜，再用天然石磨磨成米浆，并按比例兑水。随后将米浆摊在绷紧的布面上，于沸水锅上蒸制成薄而透明的粉皮。炒熟的碎肉和木耳放入其中，再卷成卷筒粉。

卷筒粉通常搭配由鱼露、醋、糖和辣椒调制而成的蘸汁，再加入少许麝香甲虫香精和香草，形成令人难忘的独特风味。

长期以来，清池卷筒粉一直是河内居民熟悉的早餐，也是首都饮食文化的重要组成部分。

品尝清池卷筒粉本身也是一种艺术。河内人通常将其与桂肉饼、火腿、肥肉卷以及各种香草、生菜搭配食用。每一口卷筒粉蘸上浓郁鱼露，再配上一块肉饼和一片生菜，形成完美融合的美妙口感。

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清池卷饼正式入列国家级非遗名录 图自越通社

……到列入国家级非物质文化遗产名录

3月18日上午，河内市永兴坊党委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线联合举行仪式，正式公布将清池卷筒粉制作技艺列入国家级非物质文化遗产名录，并举办“清池卷筒粉”传统技艺比赛。

清池卷筒粉制作技艺（河内市永兴坊）已于2025年获越南文化体育旅游部认定为国家级非物质文化遗产，属于民间知识与传统手工艺类别。

清池卷筒粉被列入国家级非物质文化遗产名录，是保护、弘扬和广泛推广这一传统村艺独特文化与饮食价值的重要里程碑，也有助于进一步丰富首都饮食文化精华。同时，这也为河内发展传统村落旅游、为居民创造可持续生计提供了基础。

在社会不断发展的背景下，永兴坊政府和居民通过多项务实活动，大力弘扬这一代代相传的珍贵文化价值，使其服务于人民生活，并发展成为创造就业、增加收入、改善民生和促进经济社会发展的产业。

此外，越共中央政治局于2026年1月7日颁布《关于新时代越南文化发展》的第80号决议，也将为文化尤其是饮食文化发展创造新动力，使其不仅服务于人民和经济社会发展，还能走向国际，成为民族“软实力”。

清池卷筒粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，是永兴坊党组织、政府和人民，特别是传统卷筒粉手工艺家庭与从业者的巨大荣誉和自豪，同时也是党和国家领导人对这一历史悠久传统美食、对千年文献之地清池文化精华的认可。

清池卷筒粉制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录，不仅是一项荣誉，也对永兴坊政府和居民在保护这一宝贵遗产方面提出了更大责任。（完）

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