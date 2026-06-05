夜间经济助力首都文化产业蓬勃发展

越通社河内——河内市正面临着将文化潜力转化为新增长动能的重大机遇。在首都的发展规划中，越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，为各文化产业开辟了全新的发展空间。其中，夜间经济被视为高效挖掘首都文化、历史、旅游及创新价值的一扇“黄金之门”。



连接文化与市场的关键“纽带”



过去一段时间，河内市一直开展多项计划与行动，旨在有效展开第80-NQ/TW号决议的精神和核心价值。河内市人民委员会批准的《2026-2030年阶段暨面向2045年河内市夜间经济发展方案》，被期望发展成为推动首都文化产业发展的强劲引擎。夜间经济不仅能创造更多收入，还助力河内文化产业实现突破、彰显其作为富有特色且现代的“创意城市”地位的重要催化剂。



第80号决议提出的重要目标之一，是发挥文化与人力资源优势，为可持续发展注入动力。对于河内而言，文化产业有望成为高附加值的经济行业，助力提升首都的竞争力和地位。而要让文化产业蓬勃发展，关键不仅在于保护遗产，还在于打造一个广阔的文化消费市场。



夜间经济同样是文化产品走向商业化、走进大众并创造稳定收入的理想空间。从音乐、电影、表演艺术、创意设计，到手工艺品、时尚、美食以及文化旅游，都能在夜间经济生态系统中找到发展机遇。随着参与夜间活动的人群规模不断扩大，人们对艺术赏析、创意产品采购以及文化体验的需求也随之水涨船高。



河内专家认为，河内拥有发展夜间经济的多重优势，如深厚的历史文化底蕴、密集的文化遗产，同时也是吸引外国游客的魅力目的地。因此，河内发展“文化市场与创意服务城市”这一模式，完全符合客观实际。



打造夜间文化与服务体验品牌



作为文庙-国子监这一国家级特殊历史遗迹区整体空间的一部分，文湖与监园以及内嗣区共同构成了和谐的建筑群，承载着越南第一所大学深厚的历史文化价值。近期，这里开展的一系列富有创意的文化与体验活动，如“文庙-文湖放花灯之夜”、各类展览陈列以及音乐表演节目等，大力吸引国内外游客的目光。



“文庙-国子监放花灯之夜”这一文化旅游产品于工作日每天17点至21点开放，被设计为一条连贯的体验流。每位游客不仅能入园参观，还能直接参与、感知并与文化遗产进行互动。该活动有望成为首都最具吸引力的夜间文化旅游产品，助力弘扬优良传统价值，并塑造河内作为富有特色、充满创意与生机勃勃的目的地形象。



越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，不仅为首都开辟了新的发展方向，还为河内更高效地挖掘固有文化资源提供了依据。当夜间经济得到规范化、专业化的投资，并与文化产业发展紧密结合时，首都的文化价值将得到妥善保护，并转化为强劲的经济资源。这也是河内打造创意、富有活力、宜居且具备国际竞争力的城市品牌的必由之路。（完）

越通社