苏林就国家发展新模式提出指导意见

6月4日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央政策与战略部及相关机构就以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案举行工作会议。

苏林总书记、国家主席在会议上发表结论性讲话时强调，新发展模式必须将人民置于中心地位，是发展的目标、动力和主体。总体目标是建设新发展模式，以在增长质量、劳动生产率、创新创造力、国家竞争力、经济自主能力和人民生活质量方面实现根本性转变；推动国家快速、可持续、包容发展，社会进步、文明，保护环境，具有抵御外部冲击的高韧性；坚定维护政治稳定、宏观经济稳定、国防安全和国家主权。

关于新发展模式中的突破性内容，苏林总书记、国家主席明确指出，将科技、创新、数字化转型和数据视为新发展阶段的基础设施。同步组织创新生态系统，连接基础设施-金融-数据-标准-市场，以企业、研究院、大学为核心参与。国家与企业共担风险；建立关于国家数据治理的配套法律框架；大力推动人工智能应用；大力改善营商环境；深度改革金融体系以服务长期发展。

关于组织实施的要求，苏林建议，决议需要明确国家行动计划、重点项目，有具体的衡量指标和定期检查监督机制。成功的模式必须及时总结、体制化和推广，避免每个地方或每个行业去申请扩大适用机制。

苏林建议，中央政策与战略部牵头，并与政府党委、中央办公厅、相关机构协调，充分吸取意见，完善方案和决议草案，按进度提请中央政治局提出意见，之后再提交十四届中央委员会第三次会议审批通过。（完）

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