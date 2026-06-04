越共中央总书记、国家主席苏林：建设国家自主创新和适应能力

越通社河内——6月4日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央政策与战略部及相关机构就以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案举行工作会议，以提请中央政治局提出意见，为越南共产党第十四届中央委员会颁布决议奠定基础。



苏林总书记、国家主席在会议上发表结论性讲话时强调，决议必须在深刻领会、继承和创造性发展党的纲领、越共十四大决议、越共中央和政治局已颁布的各项决议中确定的各大方向的基础上制定的。



关于指导观点，新发展模式必须将人民置于中心地位，是发展的目标、动力和主体。所有发展政策都必须面向提高人民的物质、精神生活、创造力、尊严、发展机会和公平享受权利等目标。新时期的越南人需要具备创造性思维、终身学习能力、快速适应变化的能力、全球环境中的合作能力、数字能力、数字道德和数字公民精神。



总体目标是建设新发展模式，以在增长质量、劳动生产率、创新创造力、国家竞争力、经济自主能力和人民生活质量方面实现根本性转变；推动国家快速、可持续、包容发展，社会进步、文明，保护环境，具有抵御外部冲击的高韧性；坚定维护政治稳定、宏观经济稳定、国防安全和国家主权。



关于新发展模式中的突破性内容，苏林总书记、国家主席明确指出，将科技、创新、数字化转型和数据视为新发展阶段的基础设施。同步组织创新生态系统，连接基础设施-金融-数据-标准-市场，以企业、研究院、大学为核心参与。国家与企业共担风险；建立关于国家数据治理的配套法律框架；大力推动人工智能应用；大力改善营商环境；深度改革金融体系以服务长期发展。

出席会议的代表。图自越通社

在关于新发展模式的决议内涵中，苏林强调，必须全面统筹发展战略、国家进步以及社会文明和人们安全的各个方面。



新的发展模式必须培育民族认同感、社会伦理、社区精神，以及越南人的奋发上向渴望、韧性意志以及融入文明能力；必须应对气候变化、海平面上升、生物多样性丧失、空气污染、土地退化、地下水枯竭和自然灾害风险等挑战。



朝着构建增长引擎区方向，重塑国家发展空间。建设基于法治、合理分权、问责制和结果衡量的现代、廉洁、高效、有力的国家治理；在数字平台、数据和人工智能基础上进行社会治理；建设数字社会和数字公平。



关于组织实施的要求，苏林建议，决议需要明确国家行动计划、重点项目，有具体的衡量指标和定期检查监督机制。成功的模式必须及时总结、体制化和推广，避免每个地方或每个行业去申请扩大适用机制。

会议现场。图自越通社

苏林指出，该决议需要强化越南在新时代的核心发展理念，即建设国家自力更生、创新发展和适应能力。发展是必须使国家能够不断提高认识时代、创新制度、掌握知识和技术、培养创新人才、改善生活环境、维护国家利益和拓展发展空间的能力。



苏林建议，中央政策与战略部牵头，并与政府党委、中央办公厅、相关机构协调，充分吸取意见，完善方案和决议草案，按进度提请中央政治局提出意见，之后再提交十四届中央委员会第三次会议审批通过。（完）