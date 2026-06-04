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越南Robocon战队蓄势待发 剑指国际赛场

LF-FOF战队（同奈省雒鸿大学）凭借出色发挥，夺得2026年越南Robocon冠军，正式获得代表越南出征亚太ABU Robocon大赛的资格。目前，队员们正加紧训练、升级和完善机器人，以自信、坚韧的姿态迎接国际赛场挑战，向世界展现越南青年的创造力与科技实力。

LF-FOF战队（同奈省雒鸿大学）出色夺得2026年越南Robocon冠军。图自越通社
LF-FOF战队（同奈省雒鸿大学）出色夺得2026年越南Robocon冠军。图自越通社

越通社同奈——LF-FOF战队（同奈省雒鸿大学）凭借出色发挥，夺得2026年越南Robocon冠军，正式获得代表越南出征亚太ABU Robocon大赛的资格。目前，队员们正加紧训练、升级和完善机器人，以自信、坚韧的姿态迎接国际赛场挑战，向世界展现越南青年的创造力与科技实力。

夺得全国冠军后，雒鸿大学的机器人研发与制造车间一片繁忙。LF-FOF战队由3名正式成员组成，大家各司其职，几乎顾不上休息，迅速投入到机器人的升级与完善工作中。

本届Robocon大赛主题为“武术战士”，要求机器人紧密配合、精确计算路径，收集武术秘籍并在棋盘上取得胜利。尽管现有机器人已助战队问鼎全国冠军，但要与亚洲强队同台竞技，LF-FOF仍需对机器人的机械结构、控制系统、传感器及运行算法进行全面评估与升级，以提升比赛中的速度、精准度与稳定性。

雒鸿大学机电电子学院大四学生陈明君表示，在参赛和夺冠过程中，队员们不断产生改进机器人的新想法。目前，战队正集中精力升级执行机构，使机器人运行更快、更有力、更精准，从而提升比赛效率。升级过程中最大的挑战是比赛对重量的严格限制，团队必须在速度、耐用性、运行能力与总重量之间精确权衡，每一次调整都需审慎抉择，选择最优方案，以最大化发挥机器人性能。

据指导老师介绍，即将到来的亚洲赛事汇聚了多国强队，这些国家拥有多年的机器人研发经验。因此，除硬件升级外，团队还特别注重完善控制软件和制定灵活多变的战术方案。

雒鸿大学副校长阮武琼副教授表示，Robocon是学生将所学知识应用于解决实际问题的平台。LF-FOF战队夺冠不仅是学校的骄傲，也见证了队员们每一届比赛中的成长。通过比赛，学生们锻炼了创新思维、意志品质和团队协作能力，积累了宝贵的实践经验，这些都是他们未来成为高素质工程师的重要基石。（完）

越通社
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