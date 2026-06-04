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河内市启动50项公共服务绩效独立评估平台

6月4日，河内创新中心股份公司（HIHUB）与河内市公共行政中心、越南倡议研究院和一些单位配合，在河内市公共行政中心举行合作谅解备忘录签署仪式，并正式启动HIHUB独立评估平台，旨在收集市民对河内市50项公共服务项目的评估意见。

河内市公共行政中心。图自越通社
河内市公共行政中心。图自越通社

越通社河内 ——6月4日，河内创新中心股份公司（HIHUB）与河内市公共行政中心、越南倡议研究院和一些单位配合，在河内市公共行政中心举行合作谅解备忘录签署仪式，并正式启动HIHUB独立评估平台，旨在收集市民对河内市50项公共服务项目的评估意见。

越共中央办公厅、河内市人民委员会领导、公安部C06局和国家数据中心、各合作单位代表、公共行政领域专家出席了活动。

据组委会介绍，该计划是在越共中央办公厅与河内创新中心股份公司于2026年5月12日签署的合作谅解备忘录基础上进行的，目标是对市民在使用公共服务过程中的实际体验进行独立调查与评估。

调查活动预计从2026年6月初起在全市范围内展开，重点关注50项基本公共服务。通过HIHUB独立调查平台，市民可以直接分享体验、评价服务质量，并反映在办理行政手续过程中遇到的困难和问题。

除了在公共服务门户网站和公共行政中心进行问卷调查外，该平台还可在市民完成行政手续约2小时后，通过Zalo OA、短信、电子邮件或iHanoi应用程序自动发送调查链接。

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HIHUB独立评估平台。屏幕截图

另一个亮点是，考察结果不仅来自市民和企业，还结合了一线公务员队伍的意见，以及电子公共服务门户网站上的数字行政数据（包括各环节的错误率、系统交互时间等数据）。

项目指导委员会代表在活动上表示，倾听市民意见不应只是单纯的调查活动，而应成为一种持续的反馈机制，帮助管理机构识别实践中的障碍，从而更有效地推进行政改革。

根据仪式上签署的合作谅解备忘录，HIHUB负责技术方案和数据基础设施；河内市公共行政中心负责系统对接协调；越南大众商业银行（PvcomBank）、越南倡议研究院、越南ShopeeFood作为合作单位参与其中。

据组委会介绍，该活动以“敞开心扉——创造改革”为口号，旨在增强市民在首都公共行政改革进程中的参与度。（完）

越通社
#河内市公共行政中心 #公共服务 #独立评估平台 河内市
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越南—新纪元

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