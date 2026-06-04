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胡志明主席踏上寻求救国之路115周年： 走向世界，更深刻地认识自己的国家

日本大阪大学教授清水正明（Shimizu Masaaki）在接受越通社驻日本记者采访时作出上述评价。此次采访正值胡志明主席离开祖国寻求救国之路115周年纪念日之际。

日本大阪大学教授清水正明（Shimizu Masaaki）接受越通社驻日本记者采访。图自越通社
日本大阪大学教授清水正明（Shimizu Masaaki）接受越通社驻日本记者采访。图自越通社

越通社河内——胡志明主席于1911年6月5日踏上寻求救国之路的历史征程，不仅是越南现代史上的一个重要转折点，也是20世纪初亚洲全球交流与接触进程的象征。日本大阪大学教授清水正明（Shimizu Masaaki）在接受越通社驻日本记者采访时作出上述评价。此次采访正值胡志明主席离开祖国寻求救国之路115周年纪念日之际。

清水正明表示，值得关注的是，胡志明主席当时以阮必成之名走向世界，并非以一个殖民地国家人民的身份认识世界，而是通过跨国实践经历来接触世界。亲身观察西方社会、殖民地地区以及国际工人运动的经历，使他形成了具有全球视野的思想格局，这在当时亚洲背景下极为罕见。从思想史和国际交流史研究的角度来看，这一历史事件的深层意义在于揭示了现代化进程和民族解放事业始终与通过亲身实践和国际对话学习世界经验密切相关。

谈及这一历史事件对当今越南和日本青年一代的启示时，清水正明强调了“走向世界，才能更深刻地认识自己的国家”这一精神。他认为，在全球化背景下，留学和国际交流不仅仅是学习外语或掌握技术，更重要的是培养与不同文化开展对话的能力，从而反思和审视自身社会。教授还表示，希望两国青年能够推动新的合作形式，不仅局限于经济领域，还应拓展至教育、多语种发展、移民以及社会共生模式等方面。

谈到日本社会对胡志明主席形象的认知时，清水正明表示，在学术界，胡志明主席越来越多地被视为不仅是一位革命家和政治领袖，更是一位具有国际视野的知识分子，其人生经历与东西方交流进程紧密相连。许多学者关注他兼收并蓄的多元文化素养、卓越的语言能力以及国际化思维。可以说，在日本，人们对胡志明主席的认识正日益呈现出比过去更加多元和立体的特点。

不过，他同时指出，日本公众对越南历史的了解仍然较为有限，因此进一步加强两国之间的学术交流与教育合作十分必要。（完）

越通社
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