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越南政府副总理阮文胜会见Bybit集团首席执行官

6月4日，越南副总理阮文胜在政府总部会见了Bybit集团联合创始人兼首席执行官周本。Bybit是全球大型加密资产交易所之一，目前总部设在阿拉伯联合酋长国（UAE）迪拜。

越南政府副总理阮文胜会见Bybit集团首席执行官周本。图自越通社
越南政府副总理阮文胜会见Bybit集团首席执行官周本。图自越通社

越通社河内——6月4日，越南副总理阮文胜在政府总部会见了Bybit集团联合创始人兼首席执行官周本（Ben Zhou）。Bybit是全球大型加密资产交易所之一，目前总部设在阿拉伯联合酋长国（UAE）迪拜。

会见中，阮文胜表示，越南政府已颁布关于在越南开展加密资产市场试点的第05号决议。这是一个新兴领域，发展潜力巨大，但也潜藏风险，需要严格管理，旨在保护投资者、防范洗钱、欺诈及其他违法行为。

阮文胜强调，在构建和运营加密资产市场的过程中，越南希望得到拥有国际声誉和丰富经验的大型企业的同行与经验分享，特别是在完善法律框架、管理与监督交易活动、发展信息技术基础设施以及培训人力资源等方面。越南政府欢迎具备财务能力、技术水平和丰富经验的外国企业与越南企业开展合作，以参与试点阶段的加密资产市场。

阮文胜指出，越南加密资产市场发展潜力巨大。若设计出适宜的法律框架，该市场将为企业和民众参与透明的投资与经营活动创造良好机遇。因此，在正式推出该市场之前， 按照国际标准做好体制、技术基础设施、管理能力和运营经验等方面的充分准备是一项至关重要的要求。

Bybit集团首席执行官周本高度评价越南在构建加密资产法律框架方面取得的长足进展。周本强调，集团始终将确保市场安全、透明运营放在首位，同时愿与越南伙伴开展合作，并在该领域的体制构建和人力资源培训等方面分享国际经验。

阮文胜强调，越南政府始终鼓励创新以及应用新型商业模式，希望Bybit集团在构建和发展加密资产市场的过程中，成为越南管理机构的可靠伙伴，助力形成一个健康、透明和高效的市场。（完）

越通社
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