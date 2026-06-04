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☕️越通社新闻下午茶（2026.6.4）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

越通社河内——·6月4日上午，越南工会第十四次全国代表大会（2026—2031年任期）在首都河内隆重开幕。来自全国各地的780名优秀代表出席大会，代表着近1000万名工会会员的意志、愿望和智慧。越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表重要讲话。阅读全文

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越共中央总书记、国家主席苏林出席越南工会第十四次全国代表大会并发表重要讲话。图自越通社

·6月4日，越南副总理阮文胜在政府总部会见了Bybit集团联合创始人兼首席执行官周本（Ben Zhou）。Bybit是全球大型加密资产交易所之一，目前总部设在阿拉伯联合酋长国（UAE）迪拜。 阅读全文

·5月31日至6月3日，岘港市人民委员会代表团在市人民委员会副主席 黎光南 的率领下访问法国并分别与 阿特利亚集团（Artelia）、法国国家铁路公司（SNCF）以及越南驻法国大使馆举行工作会谈，学习城市发展、公共交通和技术基础设施建设经验。阅读全文

·胡志明主席于1911年6月5日踏上寻求救国之路的历史征程，不仅是越南现代史上的一个重要转折点，也是20世纪初亚洲全球交流与接触进程的象征。日本大阪大学教授清水正明（Shimizu Masaaki）在接受越通社驻日本记者采访时作出上述评价。此次采访正值胡志明主席离开祖国寻求救国之路115周年纪念日之际。阅读全文

·6月4日，河内创新中心股份公司（HIHUB）与河内市公共行政中心、越南倡议研究院和一些单位配合，在河内市公共行政中心举行合作谅解备忘录签署仪式，并正式启动HIHUB独立评估平台，旨在收集市民对河内市50项公共服务项目的评估意见。阅读全文

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国际友人对越南手工艺品印象深刻。图自越通社


·由联合国代表团配偶俱乐部主办的2026年联合国国际巴扎义卖活动（UN International Bazaar）在纽约联合国总部举行。来自联合国60个成员国开设展位，通过展销特色美食、手工艺品和文化产品等方式筹集善款，支持联合国人道主义项目。阅读全文

·据越南统计总局发布的2026年5月及前5个月经济社会形势报告，今年前5个月，全国新设企业超过9.48万家，注册资本总额近1066.3万亿越盾，同比分别增长42.1%和64.8%。与此同时，约4.78万家企业恢复运营，使新进入和重返市场的企业总数超过14.26万家，同比增长27.6%。阅读全文

·2026年前5个月，越南经济社会形势持续释放诸多积极信号，工业生产、消费总额、出口、吸引外资及企业运营等均呈现积极增长态势。这是政府坚定实现今年两位数增长目标的重要基础。阅读全文

·越南财政部副部长阮德芝在5月份政府例行新闻发布会上坦率指出，国家目标计划和公共投资计划实施进度和资金拨付进度仍较缓慢，因此，必须严肃处理在执行过程中存在的推诿扯皮、逃避责任等现象。阅读全文

·越南财政部副部长阮德芝在5月份政府例行新闻发布会上坦率指出，国家目标计划和公共投资计划实施进度和资金拨付进度仍较缓慢，因此，必须严肃处理在执行过程中存在的推诿扯皮、逃避责任等现象。

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在安江省富国特区旅游的国际游客。图自越通社

·在旅游高峰期和学生漫长暑假期间，国内度假服务预订量呈现强劲增长态势。据Traveloka平台记录，越南游客日益青睐高质量的滨海岛屿游、大城市度假以及与活动、节庆相结合的、能带来增值体验的旅程。阅读全文

·仅在2026年头几个月，多个高科技项目已在胡志明市得到推进或扩建，表明在全球集团重构投资链的背景下，该市正成为技术外资的突出目的地。

·美国市场正向越南水产品释放出不同信号。一方面，美国近日给予越南梭子蟹捕捞业“同等效力认定”，使该产品继续获得美国市场准入资格，并创造更大的竞争空间。另一方面，作为越南主要出口产品的虾类正面临反倾销税和市场需求疲软的双重压力，而金枪鱼产品仍受到《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）的严格监管。阅读全文

·越南经济持续给国际观察人士留下深刻印象。尽管全球经济面临诸多不确定性、国际地缘政治环境复杂多变，越南2025年仍然实现了8.02%的经济增长率，为东南亚地区最高水平。阅读全文

·越南文化体育与旅游部近日决定发布《2026-2030年阶段向国外推广越南形象传播战略实施计划及2045年愿景》。其中提及建立“越南故事库”并开发多媒体平台上的相关内容。阅读全文

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游客在宣光省龙鼓乡与当地倮倮族小朋友合影留念。图自越通社

·在越南祖国最北端地标龙鼓旗台脚下，天把（Thèn Pả）村依偎在碧绿的“龙眼”湖旁，有着古老的阴阳瓦屋顶、披着岁月色泽的土坯墙民居以及傍晚时分悠扬的赫蒙族芦笙声。阅读全文（完）

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