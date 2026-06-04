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印尼媒体高度评价苏林东盟三国之行

印度尼西亚Kompasiana网站发表评论文章，评价越共中央总书记、国家主席苏林访问泰国、新加坡和菲律宾是重要的外交举措，旨在促进和平、巩固政治互信并扩大东盟区域内的经济合作。

印尼媒体高度评价苏林东盟三国之行。图自越通社
印尼媒体高度评价苏林东盟三国之行。图自越通社

越通社河内——印度尼西亚Kompasiana网站发表评论文章，评价越共中央总书记、国家主席苏林访问泰国、新加坡和菲律宾是重要的外交举措，旨在促进和平、巩固政治互信并扩大东盟区域内的经济合作。

越通社驻雅加达记者报道，文章认为此次访问不仅反映越南在新发展阶段的对外方向，也体现出其日益主动、务实和注重实效的外交方式。越南领导人在三国的活动有助于加强高层外交在引领双边关系战略方向中的作用，同时为越南与区域内伙伴的长期合作奠定基础。

Kompasiana认为，苏林在三国均受到隆重接待，这表明越南在东盟中的地位日益提高。与泰国、新加坡和菲律宾领导人的会谈为在地区和世界局势多变的背景下开辟了新的合作方向。

文章评价此次访问的突出成果之一是越南继续提升与重要东盟伙伴的关系。越南-泰国全面战略伙伴关系得到推动；与新加坡的关系通过两国执政党之间的战略对话机制得到深化；而与菲律宾的关系则提升为增强型战略伙伴关系。

文章强调，各方还同意建立新的合作机制，以巩固政治互信，并为未来更加实质性的合作创造框架。文章同时高度评价在访问框架内的企业对接和创新活动。

文章特别关注苏林在新加坡香格里拉对话会上发表的主旨演讲。演讲中突出的信息是呼吁加强对话、建立互信和尊重国际法，以预防冲突。

文章认为，越南在香格里拉对话会上提出的观点清晰地反映了越南应对当前安全挑战的方式，其中强调预防外交、区域合作以及国际法在维护和平与稳定中的作用。

Kompasiana认为，苏林的此访有助于越南向区域伙伴更清晰地传递其发展愿景、战略优先事项和新阶段的对外方向；同时肯定越南愿意与区域内外的国家合作，以巩固互信、促进对话、加强合作，共同建设一个和平、稳定与可持续发展的亚太地区。（完）

越通社
#印尼媒体 #苏林 #东盟 #三国之行 越南
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