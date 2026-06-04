越南外交部例行记者会：越南一贯主张禁止一切形式的强迫劳动

越通社河内——6月4日下午，在越南外交部例行记者会上，越南外交部发言人范秋姮回答了记者有关美国贸易代表办公室（USTR）提议对包括越南在内的60个经济体输美商品加征额外关税一事的提问。



范秋姮表示，美国贸易代表办公室认为上述经济体尚未制定或有效执行防止进口强迫劳动生产商品的措施，并因此对美国贸易造成阻碍。在回答相关问题时，范秋姮作出如下表态：

美国贸易代表办公室关于强迫劳动行为的调查结论，未能客观反映越南在预防和减少强迫劳动方面所作出的实际努力和取得的成效。



越南一贯主张禁止一切形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织有关规定以及各项自由贸易协定相关承诺。这一主张已在法律法规、政府行动计划和实施方案中得到明确规定，并在实践中得到切实落实。



近年来，越南已参加批准相关国际公约和国际条约，以确保充分履行劳动者的各项权利和义务。在调查过程中，越南也已向美方提供了全面、详细的信息。本着上述精神，越南已经、正在并将继续以建设性和合作态度同美方保持沟通与磋商，在双方双边和多边贸易承诺的基础上妥善处理尚存分歧，同时始终致力于维护劳动者和企业的合法、正当权益。（完）



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