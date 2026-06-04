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岘港市与法国领先集团深化城市基础设施合作

5月31日至6月3日，岘港市人民委员会代表团在市人民委员会副主席 黎光南 的率领下访问法国并分别与 阿特利亚集团（Artelia）、法国国家铁路公司（SNCF）以及越南驻法国大使馆举行工作会谈，学习城市发展、公共交通和技术基础设施建设经验。

岘港市与法国领先集团深化城市基础设施合作

越通社河内—— 5月31日至6月3日，岘港市人民委员会代表团在市人民委员会副主席 黎光南 的率领下访问法国并分别与 阿特利亚集团（Artelia）、法国国家铁路公司（SNCF）以及越南驻法国大使馆举行工作会谈，学习城市发展、公共交通和技术基础设施建设经验。

据越通社驻巴黎记者报道，在与阿特利亚集团举行的工作会谈上，双方围绕城市发展管理、交通系统组织、防洪治理以及提升应对气候变化能力等议题进行了交流。阿特利亚专家分享了将土地利用规划与公共交通网络有机结合的经验，以优化城市空间布局、缓解交通压力并减少碳排放。对于正在研究拓展新城市发展空间的岘港市而言，这些经验具有重要参考价值。

在与法国国家铁路公司会谈期间，代表团重点了解城市轨道交通系统规划与运营经验、不同交通方式之间的衔接方案，以及以公共交通为导向的发展模式（TOD）及其与车站周边城市开发相结合的实践经验。

会谈结束后，代表团实地考察了巴黎圣拉扎尔火车站（Saint-Lazare）。该车站是法国规模最大、最繁忙的交通枢纽之一，被视为TOD模式的典型案例，实现了铁路、地铁和公交系统与商业、服务业、办公区及公共空间的一体化融合。该模式为岘港未来建设现代化、便捷、环保的综合交通生态体系提供了有益借鉴。

访问期间，代表团还前往越南驻法国大使馆并敬献花圈，缅怀胡志明主席。双方就岘港市未来发展方向进行了交流，重点讨论绿色转型和可持续发展等议题。

此次访问不仅有助于进一步深化合作伙伴关系，也为岘港市学习借鉴国际先进发展模式创造了条件。相关成果将为该市推进发展战略提供重要参考，助力实现建设现代化、绿色化、智慧化和可持续发展城市的目标。（完）


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越通社
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