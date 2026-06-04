500昼夜战役”：应用科学成果鉴定信息欠缺烈士身份



越通社河内——6月4日上午，林同省515指导委员会在德灵社烈士陵园开展烈士遗骸采样、数据数字化及样本移交工作。这是响应“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500天行动”的一项重要举措，具有特殊而深远的意义。



在德灵社烈士陵园，相关单位已完成55份遗骸样本的采集、保存和封存处理，并按规定完成移交。与此同时，还同步开展了信息数字化工作，将相关数据上传至系统，用于后续管理和DNA鉴定分析。



林同省目前共有12座烈士陵园，其中11座需开展烈士遗骸采样与移交工作。信息不明、需要采样的烈士墓共计4845座，其中平顺烈士陵园数量最多，达3436份，林同省烈士陵园为777份。由此可见，针对信息不明烈士墓开展采样及后续身份鉴定工作，任务极其艰巨，必须集中力量、下定决心全力推进。



据林同省515指导委员会介绍，通过统一烈士遗骸采样、样本移交与信息数字化流程，各地方将逐步建成准确、完整的数据库，为后续的DNA分析与比对工作奠定重要基础。



这被视为一项突破性举措。通过应用科技成果，助力确认信息缺失烈士的身份，实现烈士家属的夙愿，充分彰显“饮水思源”的传统美德，体现了党、国家与人民对为祖国独立自由英勇献身的先烈们的感恩与铭记。（完）

越通社