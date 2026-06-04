越南成品油价格自6月4日下午起同步下调

越通社河内——根据越南工贸部和财政部联合做出的决定，自6月4日15时起，越南国内各类成品油价格继续下调，连续第二周下降。其中，E5RON92生物汽油降幅最大。



根据决定，工贸部与财政部将从价格平抑基金中提取资金进行调控，具体标准为：生物汽油每升500越盾，柴油每升300越盾，重油每公斤300越盾。



E5RON92汽油最高售价为21784越盾/升，较上一调控周期下降1474越盾/升。0.05S柴油最高售价为26866越盾/升，下降785越盾/升；180CST 3.5S重油最高售价为19645越盾/公斤，下降797越盾/公斤。



对于E10RON95汽油，各头油商根据投入成本和相关规定自行决定售价。在越南国家石油集团（Petrolimex），E10RON95-III汽油售价为22330越盾/升，E10RON95-V汽油售价为23230越盾/升。



据工贸部表示，相关职能部门将继续对成品油经营企业保障供应的责任落实情况进行检查与监督，并对违规行为依法严肃处理。工贸部与财政部也将密切跟踪市场走势，适时调整价格，并在必要时及时提出平抑方案。



据工贸部称，在本轮调控周期内，全球成品油市场受多重因素影响，包括美伊谈判进展、双方在谈判过程中的紧张关系以及持续不断的俄乌冲突。受这些因素影响，国际市场成品油价格随油品不同而出现波动。



6月4日，在越南邻国，汽油价格折算成越南盾后公示如下：泰国34664越盾/升、柬埔寨31731越盾/升、老挝、37121越盾/升、中国35667越盾/升、越南21784越盾/升。



关于油价，泰国33223越盾/升、柬埔寨31731越盾/升、老挝34005越盾/升、中国32573越盾/升、越南26866越盾/升。越南目前的成品油价格低于各邻国。（完）

越通社