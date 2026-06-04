2026年前5个月近9.5万家新企业成立 市场活力持续增强

越通社河内——据越南统计总局发布的2026年5月及前5个月经济社会形势报告，今年前5个月，全国新设企业超过9.48万家，注册资本总额近1066.3万亿越盾，同比分别增长42.1%和64.8%。与此同时，约4.78万家企业恢复运营，使新进入和重返市场的企业总数超过14.26万家，同比增长27.6%。



新设企业平均注册资本达112亿越盾，同比增长16%。平均每月约有2.85万家企业新设或恢复运营，市场活力持续增强。





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从行业结构看，服务业继续领跑，新设企业近7.06万家，同比增长38.7%；工业和建筑业新设企业近2.33万家，同比增长52.7%；农林渔业新设企业978家，同比增长56%。



然而，在企业数量快速增长的同时，优胜劣汰趋势也较为明显。前5个月，共有约12.93万家企业退出市场，同比增长15.8%，平均每月约有2.59万家企业暂停经营或完成解散。其中，7.88万家企业暂时停业；超过3.14万家企业停业待解散；完成解散手续的企业超过1.9万家，同比激增99.1%。



部分行业解散企业数量增长较快：房地产行业1149家，同比增长119.3%；批发零售及汽车、摩托车维修行业7189家，同比增长104.7%；加工制造业2042家，同比增长101.2%；建筑业1352家，同比增长98.5%。



为支持企业发展，统计总局表示，财政部正加快推进改善营商环境的各项措施，着力破解体制机制、土地、融资和人力资源等方面的瓶颈，持续精简行政审批程序，降低企业合规成本。同时，财政部正研究出台针对中小企业和个体工商户的税收、会计及企业治理支持政策，推动个体工商户向企业转型，帮助企业扩大规模、提升竞争力，培育能够深度参与全球价值链的大型企业。（完）