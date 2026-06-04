滨海目的地引领2026年越南夏季旅游热潮

越通社河内——在旅游高峰期和学生漫长暑假期间，国内度假服务预订量呈现强劲增长态势。据Traveloka平台记录，越南游客日益青睐高质量的滨海岛屿游、大城市度假以及与活动、节庆相结合的、能带来增值体验的旅程。



越南游客在旅游规划上更加主动和有目的性



据权威在线旅游平台Traveloka的市场分析，6月和7月的国内旅游需求主要集中在滨海热点目的地及大型都市中心。



Traveloka越南总监黄氏梅诗评价道："我们在这个夏季观察到的是一个更具主动性和目的性的越南游客形象，他们将国内旅行视为生活方式的重要组成部分和恢复能量的需求。"



为响应夏季旅游高峰趋势，不少旅游服务单位推出了系列优惠活动。调查显示，Traveloka于6月1日至7日开展的" 6月6日 超级大促 - 夏季优惠 高达666K（Mega sale 6.6 - Summer deals up to 666K）活动，为游客提供了涵盖机票、酒店及整个区域旅游活动的系列优惠。



在国内旅游继续发挥主导作用的同时，该平台的区域数据也记录到游客对国际旅行显著增长的兴趣。其中，泰国继续是越南游客最喜爱的国际目的地，新加坡和马来西亚分别位居第二和第三。



富国、岘港领跑2026年夏季旅游热潮



富国、岘港等著名滨海目的地以及河内、胡志明市等大型都市中心继续引领2026年夏季旅游热潮。



其中，富国表现最为突出，其夏季机票搜索量增长率达56%，为全国最高。昆岛以42%的增长率紧随其后。



与此同时，岘港巩固了其作为越南首选夏季目的地的地位，正式跃升至Traveloka平台最受欢迎住宿目的地名单的首位。岘港的吸引力持续增强，被《孤独星球》评为"亚洲最佳夏季旅游目的地"第二名；此外，岘港国际烟花节也被《旅游+休闲》杂志评为全球最值得体验的9大夏季节日之一。



这个夏季，短途畅游大城市继续成为越南游客青睐的趋势。胡志明市和河内位列机票搜索量最多的国内目的地之列。



此外，得益于自驾前往城市周边目的地的趋势，头顿也崛起为住宿"热点"。芽庄、归仁和美奈等熟悉的滨海目的地也保持着稳定的吸引力。



据Traveloka越南总监黄氏梅诗表示，无论游客是想探索岘港国际烟花节，还是在富国岛寻找高质量的滨海度假体验，该平台的目标都是帮助简化行程，让探索之旅更加轻松便捷。

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