27具越南志愿军和专家烈士遗骸归国

越通社得乐省——6月4日下午，得乐省委、人民议会、人民委员会、得乐省越南祖国阵线委员会在得乐省烈士陵园为曾经在柬埔寨各战争时期战斗、服役并英勇牺牲的27具越南志愿军和专家烈士遗骸隆重举行悼念、追悼及安葬仪式。



越共中央委员、国会副主席阮尹英，得乐省领导以及柬埔寨王国蒙多基里省代表团出席了仪式。



得乐省人民委员会副主席陶美在宣读悼词，缅怀各位英雄烈士的功劳时强调，各位英雄烈士的鲜血洒在了战场上，帮助兄弟般柬埔寨获得和平与独立，让两个民族之间的友谊万古长青。越南党、国家和人民始终为几代前辈们的战斗与牺牲典范感到自豪与感恩。



怀着对英雄烈士的责任感与深切感恩之心，在历经近7个月翻山越岭、涉水跋涉等重重困难与挑战后，K51队的干部和战士成功搜集信息，在柬埔寨蒙多基里省境内搜寻、挖掘并将27具越南志愿军和专家烈士遗骸送回国。

据组委会介绍，尽管战争已过去近半个世纪，但战争留下的创伤与痛苦依然存在。其中，最大的遗憾是仍有许多烈士未能确认姓名、未能找到墓地。由于地形条件和地理距离以及在配合、搜寻和归集工作中的困难，至今，仍有许多在柬埔寨战场上牺牲的越南志愿军和专家烈士未被迎回祖国。多年来，这始终是党、国家和人民深切关注的问题。



自2001年底至今，得乐省已在柬埔寨蒙多基里省搜寻并归集了769具在各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸，并安葬于得乐省烈士陵园。（完）