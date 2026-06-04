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老挝总理和柬埔寨总理将对越南进行正式访问并出席东盟未来论坛

应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

老挝总理宋赛·西潘敦。图自越通社
老挝总理宋赛·西潘敦。图自越通社

越通社河内——据越南外交部的公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

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柬埔寨王国首相洪玛奈。图自越通社

应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈（Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet）大将将于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）

越通社
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