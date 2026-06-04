老挝总理和柬埔寨总理将对越南进行正式访问并出席东盟未来论坛

越通社河内——据越南外交部的公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈（Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet）大将将于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
越通社河内——据越南外交部的公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈（Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet）大将将于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）
值此梅特·弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）女士连任丹麦首相之际，越南政府总理黎明兴于2026年6月4日向梅特·弗雷泽里克森首相致贺电。
得乐省人民委员会副主席陶美在宣读悼词，缅怀各位英雄烈士的功劳时强调，各位英雄烈士的鲜血洒在了战场上，帮助兄弟般柬埔寨获得和平与独立，让两个民族之间的友谊万古长青。越南党、国家和人民始终为几代前辈们的战斗与牺牲典范感到自豪与感恩。
值此世界环境日（5月5日）和世界海洋日（6月8日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林已发表了题为“致力于生态文明、绿色越南与和平、可持续的海洋”的署名文章。越通社谨向读者介绍文章全文。
6月4日下午，越南外交部发言人范秋姮在外交部例行记者会上回答记者关于中国与荷兰近期就荷兰海军护卫舰德- 鲁伊特（De Ruyter）号在越南黄沙群岛附近海域活动发表的声明提出的提问时表示：
6月4日下午，在越南外交部例行记者会上，越南外交部发言人范秋姮回答了记者有关美国贸易代表办公室（USTR）提议对包括越南在内的60个经济体输美商品加征额外关税一事的提问。
6月4日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开政府战略技术发展工作组第一次会议，部署政府总理于2026年5月6日签发的第808/QĐ-TTg号决定中战略技术发展任务。
印度尼西亚Kompasiana网站发表评论文章，评价越共中央总书记、国家主席苏林访问泰国、新加坡和菲律宾是重要的外交举措，旨在促进和平、巩固政治互信并扩大东盟区域内的经济合作。
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6月4日，越南副总理阮文胜在政府总部会见了Bybit集团联合创始人兼首席执行官周本。Bybit是全球大型加密资产交易所之一，目前总部设在阿拉伯联合酋长国（UAE）迪拜。
5月31日至6月3日，岘港市人民委员会代表团在市人民委员会副主席 黎光南 的率领下访问法国并分别与 阿特利亚集团（Artelia）、法国国家铁路公司（SNCF）以及越南驻法国大使馆举行工作会谈，学习城市发展、公共交通和技术基础设施建设经验。
6月4日上午，越南工会第十四次全国代表大会（2026—2031年任期）在首都河内隆重开幕。来自全国各地的780名优秀代表出席大会，代表着近1000万名工会会员的意志、愿望和智慧。越共中央总书记、国家主席苏林出席大会并发表重要讲话。
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越通社驻北京记者报道，6月3日，越南驻中国大使范青平出席在北京外国语大学（BFSU）举行的“越中文化、旅游与教育交流及青年作用”专题交流活动。
2026年6月2日至3日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在印尼雅加达东盟秘书处总部联合主持了2026年湄公河—美国伙伴关系（MUSP）高官会议，并出席第38届东盟—美国对话会（AUSD 38）。
东帝汶总理夏纳纳·古斯芒即将对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。
6月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在对越南进行正式访问的安哥拉共和国外交部长泰特·安东尼奥。
在6月3日下午举行的政府例行记者会上，越南公安部代表通报了落实政府总理关于打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知所取得的成果。
2026年全国对外新闻奖正式启动，有望在对外新闻宣传工作中创造更多富有创新性的成果，进一步展现一个和平发展、文化底蕴深厚、作为国际社会积极且负责任成员的越南形象。
6月3日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内会见正在对越南进行正式访问的菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将。
越共中央总书记、国家主席苏林上周在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲受到了区域内众多学者的关注和高度评价。